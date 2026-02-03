Dramático rescate: hombre casi se ahoga en parqueadero inundado por las lluvias en Bogotá

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Bogotá provocaron una grave emergencia en el parqueadero subterráneo de un edificio ubicado en el barrio Andes Norte, en la localidad de Barrios Unidos, donde un hombre estuvo a punto de morir ahogado tras quedar atrapado dentro de su vehículo. El hecho ocurrió en la madrugada de este martes 3 de febrero, cuando el agua ingresó de forma repentina al sótano del inmueble, alcanzando en pocos minutos un nivel crítico. Entérese: Cartagena en alerta por frente frío: ordenó el cierre de todas sus playas por fuerte oleaje Al menos dos personas que se movilizaban en sus vehículos intentaron salir del parqueadero, pero la fuerza de la corriente les impidió abrir las puertas, dejándolos atrapados en medio de la inundación.

Momentos de pánico dentro del vehículo en parqueadero inundado

Uno de los afectados, Miguel Pinzón Fandiño, relató los angustiantes minutos que vivió cuando el agua comenzó a ingresar a su carro y el nivel subía rápidamente. “Casi me ahogo porque no podía salir; por la presión del agua no podía abrir las puertas. Me rescató un residente del edificio”, aseguró. Según su testimonio, la corriente empujó los vehículos hacia el fondo del parqueadero, lo que hizo imposible cualquier maniobra de escape.

“La persona del carro de adelante también intentó salir, pero el agua lo devolvió. Yo logré salir por la puerta de atrás y me ayudaron. El agua me llegaba a la altura del pecho y como pudimos llegamos a la escalera de emergencia”, agregó. Ante la magnitud de la emergencia, residentes del edificio alertaron al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que llegó al lugar y activó los protocolos de atención. Fue necesario el uso de una motobomba para evacuar el agua acumulada en el sótano y evitar mayores riesgos.

Siete vehículos afectados y pérdidas materiales por lluvias en Bogotá

De acuerdo con los primeros reportes, al menos siete vehículos resultaron gravemente afectados, varios de ellos con pérdida total. Además, bicicletas que se encontraban en el parqueadero fueron arrastradas por la corriente. “Más o menos unos siete vehículos quedaron afectados. También las bicicletas, porque uno de los carros fue empujado por el agua y quedó encima de ellas”, explicó uno de los residentes.