“Los juegos no son fáciles solo porque somos Nacional”: Diego Arias tras sufrido triunfo contra Jaguares

Con un gol de cabeza de Eduard Bello, Nacional ganó un partido que se le estaba poniendo de cabezas contra Jaguares de Córdoba en el Atanasio Girardot. El cuadro verde se impuso 2-1 ante los “felinos” en el duelo válido por la segunda fecha del Apertura –estaba aplazado– y se ratificó en la primera posición de la tabla de Liga con 34 puntos.
Con ese puntaje el cuadro verdolaga se convirtió en el primer elenco que está matemáticamente clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga, que en esta parte del año, previa al Mundial, no se disputará con grupos como se hace habitualmente, sino que se jugarán partidos “mata-mata” en series de cuartos y semifinales para definir a los finalistas.