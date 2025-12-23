Un mundialista y un par de canteranos: estos son los nombres que suenan para reforzar Nacional en 2026

Atlético Nacional no logró todos los objetivos que tenía para 2025. El cuadro verde se había propuesto ser campeón de, por lo menos, una de las dos ligas del año y clasificar a Copa Libertadores. En cambio, los verdolagas ganaron –de nuevo–, la Copa BetPlay (llegaron a ocho título de los que tres han sido consecutivos), y lograron cupo a la Sudamericana del próximo año. Al quedar fuera de “La Gloria Eterna”, los verdes perdieron un ingreso grande, que le hubiera permitido reforzarse mejor. Al equipo que llega a la fase de grupos de Libertadores le dan 3 millones de dólares. A los que pasan a la fase previa les entran 500.000. En la Sudamericana, por jugar el encuentro clasificatorio a los grupos le dan 250.000 dólares.

Por eso, en el Rey de Copas deben hacer un esfuerzo financiero grande para mantener la nómina. La gran apuesta que tienen para el próximo año es sostener al delantero cordobés Alfredo Morelos, quien estaba a préstamo y debe regresar al Santos de Brasil, pero se quiere quedar en el equipo. De Nacional, según confirmó el presidente del club, Sebastián Arango Botero, también saldrán el delantero uruguayo Facundo Batista, así como el lateral uruguayo Camilo Cándido, el lateral derecho Joan Castro, el extremo ecuatoriano Billy Arce y el canterano Kylian Toscano, a quien le están buscando un lugar donde jugar la próxima temporada.

¿Quienes suenan para llegar a reforzar a Atlético Nacional la próxima temporada?

Entre tanto, el presidente del cuadro verde confirmó que están buscando un delantero, así como un lateral derecho. Se estima que el futbolista que llegaría a cubrir la banda derecha de Nacional sería el antioqueño Santiago Arias, quien juega para el Bahía de Brasil y, está entre los posibles convocables por Néstor Lorenzo para el Mundial de Norteamérica en 2026.

Entre tanto, se habla de que los atacantes Emilio Aristizábal, que estaba a préstamo en Fortaleza para sumar minutos como profesional y fue el delantero revelación del año, así como Jaider Asprilla, que brilló con Real Cundinamarca en la segunda división del fútbol colombiano, podrían retornar al club para el próximo semestre.

“Siempre los jugadores que están a préstamo serán opción para nosotros. Depende de las alternativas que haya para los jugadores, de lo que quiera en el momento. Tendrán que regresar a la pretemporadaa y hacen parte de Nacional. Puede que resulten ofertas que satisfagan al jugador y Nacional”, aseguró Sebastián Arango Botero.