Un mundialista y un par de canteranos: estos son los nombres que suenan para reforzar Nacional en 2026

Atlético Nacional no logró todos los objetivos que tenía para 2025. El cuadro verde se había propuesto ser campeón de, por lo menos, una de las dos ligas del año y clasificar a Copa Libertadores. En cambio, los verdolagas ganaron –de nuevo–, la Copa BetPlay (llegaron a ocho título de los que tres han sido consecutivos), y lograron cupo a la Sudamericana del próximo año.
Al quedar fuera de “La Gloria Eterna”, los verdes perdieron un ingreso grande, que le hubiera permitido reforzarse mejor. Al equipo que llega a la fase de grupos de Libertadores le dan 3 millones de dólares. A los que pasan a la fase previa les entran 500.000. En la Sudamericana, por jugar el encuentro clasificatorio a los grupos le dan 250.000 dólares.