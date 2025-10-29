Con sus laterales en alza, Nacional visita a Llaneros: a qué hora y dónde verlo

Atlético Nacional siempre ha sido una cantera inagotable de talento por las bandas. Su historia está llena de laterales que marcaron época, jugadores que transformaron la defensa en el primer paso del ataque, que con su clase, técnica y proyección se convirtieron en emblemas de un fútbol alegre, ofensivo y con sello propio.



Nombres como Luis Fernando “Chonto” Herrera, Diego Osorio, León Fernando Villa, Gildardo Gómez, José Fernando Santa, Camilo Zúñiga y Daniel Muñoz evocan una época dorada en la que los laterales del Verde eran sinónimo de salida limpia, profundidad y coraje.



Le puede interesar: En ocho partidos, Diego Arias rompió tres rachas negativas que atormentaban a Nacional En la actualidad, ese legado recae sobre los hombros de Andrés Román y el uruguayo Camilo Cándido. Dos jugadores que, tras un arranque irregular, comenzaron a reencontrarse con su mejor versión justo cuando más se les necesitaba. Antes del clásico frente al Deportivo Independiente Medellín, ambos habían sido blanco de críticas por parte de la hinchada, que exigía mayor solidez y determinación en su juego. Sin embargo, ese duelo ante el rival de patio fue un punto de inflexión: Román y Cándido ofrecieron un rendimiento sobresaliente, aportando en defensa y sumándose con inteligencia al ataque.

El 5-2 en el marcador no solo fue una victoria contundente, sino también un mensaje de que Atlético Nacional está reencontrando su identidad. El público verdolaga, que vibró con cada proyección por las bandas, espera ahora que esa versión de sus laterales se mantenga y se potencie en la recta final del campeonato, justo antes de los cuadrangulares finales.

Detrás de ellos, dos jóvenes prometen seguir esa ilustre tradición: Andrés Salazar y Cristian Uribe, canteranos que han demostrado talento y disciplina para abrirse espacio en la plantilla profesional. Su presencia constante en los entrenamientos y su aporte en los minutos que han tenido en cancha reflejan el futuro del club, uno que se nutre del presente sin olvidar el valor de la formación. Este jueves, el Verde volverá al ruedo cuando visite a Llaneros en Villavicencio por la fecha 18 de la Liga, a partir de las 8:20 p.m. con transmisión de Win Sports+. Para este encuentro, Román no fue convocado y se espera que su lugar lo tome Cristian Uribe o Joan Castro, quienes al igual que Cándido y Salazar quieren aprovechar para consolidarse como piezas clave en el esquema de Diego Arias. El técnico antioqueño, que acumula un registro impecable de 8 partidos dirigidos con 6 victorias y 2 empates, ha logrado construir un equipo con equilibrio, intensidad y confianza, y sabe que gran parte de su funcionamiento depende de la energía que nace desde las bandas.

Con 31 puntos, Nacional ya aseguró su presencia en los cuadrangulares semifinales, pero el objetivo inmediato es mantener el invicto y luchar por la ventaja deportiva —ese punto invisible que puede marcar diferencias en las instancias decisivas—. Llaneros, dirigido por José Luis García, llega con 25 unidades y la obligación de sumar para no quedar fuera de la pelea, lo que promete un encuentro abierto, intenso y con emociones de lado y lado. El antecedente más reciente entre ambos equipos data del primer semestre, cuando Nacional venció 2-1 en el Atanasio Girardot con un doblete de Andrés Sarmiento. Ahora, la historia se traslada al llano, donde los dirigidos por Arias buscarán imponer su jerarquía y prolongar su buen momento futbolístico.

De los laterales verdes, Camilo Cándido es el único que termina su vínculo el 31 de diciembre y, aunque ha preferido no hablar públicamente de su continuidad, su respuesta en el campo podría abrir la puerta a una posible renovación. Si mantiene el nivel que mostró ante el DIM, pondrá a pensar seriamente a la dirigencia. Además: Nacional volvió a ganar un clásico paisa después de 9 partidos; el marcador no se daba desde hace 6 años Ficha técnica Evento: Fecha 18 de la Liga Betplay-2 Estadio: Bello Horizonte Árbitro: Luis Matorel (Bolivar) Hora: 8:20 p.m. Televisión: Win Sports+

Posibles formaciones: Llaneros: Miguel Ortega; Jan Angulo, Meza, Escobar, Palacios; Sierra, Pérez, Florez; Mantilla, Barreiro y Sevillano. Técnico: José Luis García. Nacional: Ospina; C. Uribe (Castro), García, Tesillo, Cándido; Rivero, Campuzano, Cardona; Sarmiento, Hinestroza y Morelos. Técnico: Diego Arias.



