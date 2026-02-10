x

Alcaldía de Bogotá lanzó subsidios para que microempresas paguen el salario mínimo y MinTrabajo ya criticó el anuncio

El programa espera impactar a unas cinco mil empresas de la capital con subsidios de $700.000 y $800.000 para cada trabajador. El MinTrabajo, aunque dijo que la acción era “loable”, aseguró que es una especie de “ataque” al salario vital.

  • El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó el programa ‘Salvavidas al Empleo'’, con el que el gobierno de la capital busca entregar diez mil incentivos para apoyar a unas cinco mil micro y pequeñas empresas para que puedan pagar oportunamente el salario mínimo de los trabajadores que lo devengan y con ello “proteger el empleo formal, prevenir despidos y reducir el riesgo de informalidad”.

El programa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, contempla un apoyo económico por cada trabajador o trabajadora formal que devengue un salario mínimo ($2.000.000), cuyo monto sería de $800.000 para el que reciben mujeres, personas trans y no binarias, y $700.000 para el de los hombres.

Galán explicó que la apuesta “busca generar un salvavidas a ese empleo formal, darle un apoyo temporal a las micro y pequeñas empresas para que mantengan a sus empleados, para que no los despidan, para que garanticemos que ese empleo formal que gana el salario mínimo en Bogotá se mantenga”; sin embargo, el programa no fue bien visto por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que criticó el anuncio del alcalde como una especie de “ataque” al salario vital.

En un mensaje en su cuenta de X, el ministro reconoció que, aunque puede ser “loable” el programa de incentivos a la nómina en la capital, “no está ni debe ser relacionado con ‘la mitigación del aumento del salario mínimo’”.

Hacerlo es un argumento venenoso contra el salario vital que tiene efectos redistributivos en el ingreso de 426.811 trabajadores bogotanos y en la participación del trabajo en la repartición de la riqueza en la capital y el país”, agregó Sanguino, quien explicó en el mismo mensaje varios programas que tiene el Gobierno para la generación de empleo en Bogotá y que, a su juicio, son a los que deberían ir orientados los programas de la capital “sin atacar el salario vital”.

“Alcalde, la mejor política de lucha contra la pobreza es la que mejora estructuralmente los ingresos de los trabajadores. Los esfuerzos por apoyar y promover la economía popular, no contradicen el salario vital, más bien lo complementan”, expresó el ministro. “Hacerlo es buscar réditos políticos estigmatizando la mejora de los bolsillos de nuestros trabajadores, que son quienes generan la riqueza”, agregó.

Así pueden aplicar las empresas al programa ‘Salvavidas al Empleo’ de Bogotá

Las micro y pequeñas empresas de Bogotá que están interesadas en postularse pueden inscribirse en la página de la Alcaldía hasta el próximo viernes, 27 de febrero, y deberán presentar la siguiente documentación:

- Copia del RUT de la empresa.

- Copia de los contratos de trabajo de empleadas o empleados a postular en donde consten fechas de vigencia y que la remuneración es equivalente a un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV).

- Copia de cualquiera de los documentos de identidad de los empleadas o empleados a postular.

- Certificación bancaria de la empresa.

Ya en marzo se notificará a las empresas que cumplieron los requisitos y quedaron habilitadas para acceder al incentivo y, entre el 1 y el 15 de abril, las empresas seleccionadas deberán presentar la información de los pagos de seguridad social correspondientes a febrero y marzo de cada trabajador postulado al programa. Los pagos del incentivo se realizarán a partir de abril.

Temas recomendados

Economía
Empleo
Empresas
Salario mínimo
Alcaldía de Bogotá
Subsidios
trabajadores
Pequeños empresarios
Empleador
Ministerio del Trabajo
Microempresas
Salario Mínimo 2026
Salario mínimo vital
Colombia
Bogotá
Carlos Fernando Galán
Antonio Sanguino
