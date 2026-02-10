Alcaldía de Bogotá lanzó subsidios para que microempresas paguen el salario mínimo y MinTrabajo ya criticó el anuncio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó el programa ‘Salvavidas al Empleo'’, con el que el gobierno de la capital busca entregar diez mil incentivos para apoyar a unas cinco mil micro y pequeñas empresas para que puedan pagar oportunamente el salario mínimo de los trabajadores que lo devengan y con ello “proteger el empleo formal, prevenir despidos y reducir el riesgo de informalidad”. Le puede interesar: Inflación arrancaría 2026 al alza tras el fuerte ajuste de tasas del Banco de la República El programa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, contempla un apoyo económico por cada trabajador o trabajadora formal que devengue un salario mínimo ($2.000.000), cuyo monto sería de $800.000 para el que reciben mujeres, personas trans y no binarias, y $700.000 para el de los hombres.

Galán explicó que la apuesta “busca generar un salvavidas a ese empleo formal, darle un apoyo temporal a las micro y pequeñas empresas para que mantengan a sus empleados, para que no los despidan, para que garanticemos que ese empleo formal que gana el salario mínimo en Bogotá se mantenga”; sin embargo, el programa no fue bien visto por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que criticó el anuncio del alcalde como una especie de “ataque” al salario vital. Lea aquí: Almorzar barato ya no es tan barato en Colombia; el ‘corrientazo’ subió 10,7 % en un año En un mensaje en su cuenta de X, el ministro reconoció que, aunque puede ser “loable” el programa de incentivos a la nómina en la capital, “no está ni debe ser relacionado con ‘la mitigación del aumento del salario mínimo’”. “Hacerlo es un argumento venenoso contra el salario vital que tiene efectos redistributivos en el ingreso de 426.811 trabajadores bogotanos y en la participación del trabajo en la repartición de la riqueza en la capital y el país”, agregó Sanguino, quien explicó en el mismo mensaje varios programas que tiene el Gobierno para la generación de empleo en Bogotá y que, a su juicio, son a los que deberían ir orientados los programas de la capital “sin atacar el salario vital”.

“Alcalde, la mejor política de lucha contra la pobreza es la que mejora estructuralmente los ingresos de los trabajadores. Los esfuerzos por apoyar y promover la economía popular, no contradicen el salario vital, más bien lo complementan”, expresó el ministro. “Hacerlo es buscar réditos políticos estigmatizando la mejora de los bolsillos de nuestros trabajadores, que son quienes generan la riqueza”, agregó.

