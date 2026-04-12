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Después del clásico, Nacional se fortalece y el DIM llega golpeado a su reto internacional ante Flamengo

El clásico dejó dos realidades opuestas: el verde ganó confianza y el rojo dejó dudas antes de enfrentar al Flamengo.

  • La imagen refleja las dos caras de la moneda tras el clásico: la alegría de Cristian “Chicho” Arango y la frustración y tristeza de Frank Fabra. Ambos reflejan los sentimientos de la afición. FOTO manuel saldarriaga
    La imagen refleja las dos caras de la moneda tras el clásico: la alegría de Cristian “Chicho” Arango y la frustración y tristeza de Frank Fabra. Ambos reflejan los sentimientos de la afición. FOTO manuel saldarriaga
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El clásico paisa dejó un partido vibrante, abierto y lleno de matices, en el que Atlético Nacional terminó imponiéndose 3-2 sobre Independiente Medellín gracias a su capacidad de reacción, intensidad y mejor gestión de los momentos clave..

Desde Medellín, el técnico Alejandro Restrepo analizó el juego con una mezcla de frustración y claridad. Su equipo, que había mostrado buenos pasajes, especialmente en el arranque del segundo tiempo, se fue diluyendo con el paso de los minutos. Según explicó, entre el minuto 60 y 65 comenzaron a aparecer señales de fatiga en varios jugadores, algo que ya tenían previsto, pero que terminó afectando más de lo esperado. A esto se sumó un problema aún más determinante: la toma de decisiones. El equipo llegaba al último tercio, pero fallaba en el centro, en el pase final y en la conexión ofensiva, desperdiciando opciones que podían haber cambiado el rumbo del partido.

Sin embargo, Restrepo fue más allá del análisis táctico o físico y apuntó directamente a la responsabilidad colectiva: aseguró que su equipo no perdió por detalles, sino por “inconsciencia propia”. Habló de errores puntuales que, en un clásico de este nivel, se pagan caro: pérdidas innecesarias, falta de reacción tras equivocaciones y desatenciones en momentos clave. Para el entrenador, no se trató de un rival que dominara ampliamente, sino de un Medellín que facilitó el partido en acciones específicas.

Esa idea fue reforzada por el defensor Daniel Londoño, quien explicó la jugada del tercer gol como una suma de fallos evitables. Desde la pérdida inicial del balón hasta la falta de reacción inmediata y la descoordinación defensiva final, el gol que definió el clásico fue, en sus palabras, consecuencia de decisiones equivocadas en cadena. También coincidió en que, tras el minuto 60, el equipo fue superado en pequeños detalles: Nacional no regalaba el balón, mientras Medellín sí lo hacía, especialmente en transiciones donde podían haber generado peligro.

Del otro lado, el ambiente era completamente distinto. En Atlético Nacional, tanto el técnico Diego Arias como sus jugadores destacaron la mentalidad del equipo para no rendirse en ningún momento. Arias fue enfático en que la intención siempre fue ganar, incluso en los minutos finales cuando el empate parecía un resultado posible. Para él, el triunfo no fue producto del azar, sino de la insistencia, la intensidad y la decisión de atacar hasta el último instante.

El defensor William Tesillo aportó una clave fundamental para entender el partido: la reacción tras el error. Nacional comenzó perdiendo por una equivocación suya, pero lejos de caerse, el equipo respondió de inmediato. Según explicó, el respaldo del grupo fue total, sin reproches, lo que permitió recomponerse rápidamente y mantener la confianza. Esa fortaleza mental fue determinante en un partido tan cambiante.

La derrota deja a Medellín en una situación compleja, no solo por los puntos perdidos sino por el golpe anímico y la sensación de que está casi eliminado en la Liga. Aun así, el plantel ya proyecta su mirada hacia el compromiso internacional frente al Flamengo, este jueves (7:30 p.m.) por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En definitiva, el partido demostró que en este tipo de encuentros no basta con jugar bien por momentos. La diferencia está en la capacidad de sostener el plan, minimizar errores y responder ante la adversidad. Y en ese terreno, Atlético Nacional fue superior.

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