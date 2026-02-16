“Los cambios se hicieron en buen momento”: Diego Arias sobre la suplencia de Rengifo y Sarmiento en la derrota contra Cali

Las últimas visitas de Atlético Nacional al Valle del Cauca han resultado en marcadores adversos. El domingo, en el estadio del Deportivo Cali, el verde de Antioquia perdió 1-0. Un gol de cabeza del delantero argentino Juan Ignacio Dinneno le dio la victoria a los azucareros que representó la primera derrota de “El Rey de Copas” en el Apertura 2026.
Los dirigidos por Diego Arias habían hecho buenas presentaciones en sus primeras presentaciones en Liga. De las seis jornadas que se jugaron antes del duelo contra Cali, los verdolagas ganaron los tres que jugaron –tienen varios encuentros aplazados. Todas las victorias de Nacional fueron siendo local en el Atanasio Girardot. En su estadio se impuso 4-0 a Chicó, 2-1 al América y 4-1 a Fortaleza.