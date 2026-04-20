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Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Bucaramanga: ¿Cuándo y dónde ver el partido?

Atlético Nacional quiere igualar los 45 puntos que hizo en 2015 y afianzarse como único líder del campeonato contra un Bucaramanga que busca entrar a los ocho clasificados

  • Atlético Nacional ha jugado 8 partidos como local en la Liga Betplay: ganó 7 y empató 1. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Atlético Nacional ha jugado 8 partidos como local en la Liga Betplay: ganó 7 y empató 1. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El duelo de este lunes 20 de abril entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga por la decimoséptima fecha de la Liga Betplay será clave. Por un lado, el conjunto leopardo está en la puja por entrar en zona de clasificación y el Verde busca adueñarse de la primera casilla, sumar puntos en la reclasificación y asegurarse la localía para las finales.

La situación actual de los clubes, si bien en los números es dispareja, es parecida. Ambos tienen cuentas pendientes con sus hinchas, quienes están molestos con los resultados en el caso de los “Búcaros”, mientras que la parcialidad verdolaga está disgustada por la forma de juego del equipo.

Diego Arias, entrenador de Nacional, sigue en el ojo del huracán, aunque la victoria ante DIM en el clásico da un respiro al risaraldense que estará a cargo del club paisa, mínimo, hasta fin de temporada. Este 20 de abril, tanto el técnico como los jugadores tienen la oportunidad de reivindicarse ante su público.

Bucaramanga, que actualmente está a un punto de los ocho clasificados (22, el octavo es Santa Fe con 23), está en la obligación de buscar el resultado en el Atanasio Girardot, estadio en el que ya ganó este semestre 2-1 a Deportivo Independiente Medellín el pasado 28 de febrero.

Durante la mañana del 20 de abril, Atlético Nacional dio a conocer los jugadores convocados para este duelo contra los santandereanos. Destacan la vuelta de César Haydar, la ausencia por decisión técnica de Néider Parra y el alta médica de Juan Manuel Zapata, quien no estará ante el auriverde. Estos son los convocados:

Los bumangueses serán dirigidos por el técnico interino Wilberth Perea, quien hasta hace poco era el entrenador de la sub-20 del club. La salida de Leonel Álvarez del equipo parece no haber afectado o al menos así lo demostraron en el último partido ante Boyacá Chicó, donde ganaron 5-0. Estos son los viajeros a Medellín:

“Bucaramanga es difícil, en los últimos semestres ha tenido buen rendimiento. No ha sumado los puntos suficientes por partidos que se les han ido por detalles. Nosotros queremos mantener el nivel de exigencia alto”, mencionó Diego Arias sobre su rival en la previa del compromiso.

Posibles nóminas titulares

Nacional: Ospina (arquero) - Román, García, Tesillo, Casco (defensas) - Campuzano, Uribe, Rengifo (mediocampistas) - Sarmiento, Bello, Morelos (delanteros).

Bucaramanga: Vásquez (arquero)- Gutiérrez, Mena, García, Hinestroza (defensas)- Londoño, Charrupí, Zárate, Sambueza (mediocampo)- Batalla, Caicedo (delanteros).

Atlético Nacional no podrá igualar su mejor campaña (49 puntos en 2017), pero sí está a tiempo de llegar a las 45 puntos del 2015 e incluso superarlos si gana los tres compromisos que le faltan ante Bucaramanga, Pereira y Once Caldas.

El juez central del compromiso será Ferney Trujillo, de Casanare, acompañado de John León de Caldas y Julio Hoyos, de Córdoba, como asistentes, mientras que en el VAR estará Nicolás Gallo. El partido está programado para las 8:30 p.m. con transmisión de Win Sports+.

Lea también: Atlético Nacional busca frenar dominio del Atlético Bucaramanga desde hace 3 años

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