El documento que Petro usó para denunciar fraude fue modificado por un externo a la Registraduría

La controversia sobre las denuncias de fraude electoral formuladas por el presidente Gustavo Petro volvió a tomar fuerza tras una revelación del periodista Daniel Coronell, basada en la revisión del desglose del Censo Nacional Electoral cerrado el 30 de abril de 2026.
El análisis se centra en una tabla de Excel denominada “Evidencia Mesas”, publicada por el presidente de la República en su cuenta de X y utilizada como respaldo de sus cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en 5.300 mesas de votación. Según Petro, el documento mostraría cambios en el censo electoral y elementos que podrían sugerir anomalías durante el proceso electoral.
Lea también: Corte tumbó estas dos reglas clave de la “Ley de Encuestas”: tienen que ver con los tiempos de publicación y microdatos