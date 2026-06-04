El documento que Petro usó para denunciar fraude fue modificado por un externo a la Registraduría

La controversia sobre las denuncias de fraude electoral formuladas por el presidente Gustavo Petro volvió a tomar fuerza tras una revelación del periodista Daniel Coronell, basada en la revisión del desglose del Censo Nacional Electoral cerrado el 30 de abril de 2026. El análisis se centra en una tabla de Excel denominada “Evidencia Mesas”, publicada por el presidente de la República en su cuenta de X y utilizada como respaldo de sus cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en 5.300 mesas de votación. Según Petro, el documento mostraría cambios en el censo electoral y elementos que podrían sugerir anomalías durante el proceso electoral. Lea también: Corte tumbó estas dos reglas clave de la “Ley de Encuestas”: tienen que ver con los tiempos de publicación y microdatos

De acuerdo con la información revelada por Coronell, el archivo utilizado por el presidente corresponde a un documento oficial elaborado por la Registraduría. La procedencia fue confirmada mediante la revisión de la metadata y por una fuente de la propia entidad. El documento fue creado en la División Político Electoral (Divipol), dependencia encargada de la codificación y georreferenciación de puestos y mesas de votación. El archivo analizado contiene el desglose del Censo Nacional Electoral que fue cerrado el 30 de abril de 2026. Ese mismo día, Jaime Suárez Bayona, registrador delegado en lo electoral, presentó la cifra oficial ante representantes de los partidos políticos durante una reunión formal. Durante ese encuentro, el funcionario señaló: ”Esta es la cifra cerrada y definitiva de nuestro censo electoral nacional: 41.421.973. Este es el censo definitivo, lo estamos presentando por primera vez acá”. La cifra adquirió relevancia en medio del debate debido a que Petro ha sostenido que el número de ciudadanos habilitados para votar habría pasado de 41.421.973 a 42.307.373 cinco días antes de las elecciones, lo que representaría un incremento de 885.409 personas.

Lo que muestra la metadata del archivo

La revisión técnica del documento permitió establecer que sí existe un registro de modificación. Según los datos revelados, el cambio quedó consignado el 26 de mayo a la 1:21:35 de la tarde y posteriormente fue verificado a las 7:51:13 de la noche del mismo día. Sin embargo, la metadata también identifica al usuario asociado a esa modificación como BASICOS_AUDITORES_PRESIDENTE_2026_V3, una denominación que, según el reporte, no correspondería a un funcionario de la Registraduría. Este hallazgo llevó a la conclusión de que la alteración no habría ocurrido sobre el documento original resguardado por la entidad electoral, sino sobre alguna de las copias electrónicas entregadas a los representantes de los partidos políticos durante la reunión del 30 de abril. La ruta de origen registrada en la metadata también respaldaría la hipótesis de que el archivo fue modificado fuera de los sistemas internos de la Registraduría. En consecuencia, la modificación detectada no necesariamente implicaría cambios en el documento oficial utilizado por la entidad para el proceso electoral.

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