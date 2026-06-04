No se deje engañar: Registraduría confirma que mensajes sobre cambios de puesto de votación son falsos

Leticia Orrego, concejala de Medellín y ex egistradora especial de la ciudad, hizo una denuncia pública y confirmó que a través de correo electrónico y WhatsApp intentan ‘enredar’ a la gente para que, en la segunda vuelta presidencial, se dirijan a un punto de votación distinto.
Así lo manifestó en un video que publicó en sus redes sociales. Incluso, puso pantallazos de los mensajes que estarían recibiendo varias personas.
“Están suplantando a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hago un llamado a las autoridades públicas para que inicien las investigaciones pertinentes ante un posible fraude al sufragante”, precisó Orrego.