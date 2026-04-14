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Atlético de Madrid dio el golpe: eliminó al Barcelona y es semifinalista de la Champions; PSG sigue en defensa de su título

El cuadro español volvió a meterse entre los cuatro mejores clubes del torno después de una década. Los parisinos se impusieron a Liverpool en Inglaterra.

  • El Atlético de Madrid perdió contra Barcelona su serie en la capital de España, pero avanzó a semis. El PSG demostró su buen juego en Anfield. Foto: tomada del X de @ChampionsLeague
    El Atlético de Madrid perdió contra Barcelona su serie en la capital de España, pero avanzó a semis. El PSG demostró su buen juego en Anfield. Foto: tomada del X de @ChampionsLeague
Agencia AFP
hace 1 hora
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Casi una década después, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone jugará una semifinal de Champions pese a perder este martes 2-1 contra un Barcelona que acabó con diez jugadores, en la vuelta de cuartos de final del torneo continental.

El Barça remontó el 2-0 en contra de la ida con los goles de Lamine Yamal (4’) y Ferrán Torres (24’), pero el tanto de Ademola Lookman (31’) dio el pase a la siguiente ronda al Atlético.

El Atlético de Madrid se medirá en semifinales con el ganador de la eliminatoria que disputarán el miércoles el Sporting de Portugal y el Arsenal.

PSG logró mantener su favoritismo contra Liverpool en Inglaterra

El PSG, con su equipación negra, condenó a los Reds a un año en blanco. Después del 2-0 en la ida, los hombres de Luis Enrique, vigentes campeones de Europa, hicieron honor a su estatus venciendo de nuevo en Anfield en cuartos de Champions a un Liverpool (2-0) que cerrará el curso sin títulos.

Como ya pasó la temporada pasada, en la que terminó levantando la primera Orejona de su historia, el PSG se embala en la primavera europea cuando llegan las rondas eliminatorias de la competición europea más prestigiosa. El PSG cuajó un partido serio ante el vigente campeón de la Premier League, en el que su estrella Mohamed Salah fue suplente -salió en el minuto 30 por la lesión del francés Hugo Ekitiké-, y ahora esperan rival en semifinales, que se conocerá el miércoles al término del Bayern Munich-Real Madrid (2-1 en la ida para los alemanes).

Los dos goles bajo la lluviosa noche de Liverpool fueron obra del Balón de Oro Ousmane Dembélé; primero con un disparo con la zurda desde la media luna del área (72’), antes de culminar a puerta vacía tras pase de Bradley Barcola (90+1’) una contra parisina.

¿Fue el último partido de Salah en Europa?

Luego de haber cerrado en el puesto 11º la primera fase -el Liverpool fue tercero- el líder de la Ligue 1 apeó al Mónaco, al Chelsea y ahora al seis veces campeón de Europa, reafirmando su candidatura a revalidar título, algo que sólo logró el Real Madrid de Zinedine Zidane (campeón en 2016, 2017 y 2018) desde el AC Milan en 1990.

Ni en los 90 minutos en la ida en el Parque de los Príncipes, ni en la media hora en Anfield sin Mohamed Salah, ni en la hora posterior ya con el astro egipcio sobre el terreno de juego tras la lesión del internacional francés Hugo Ekitiké, el Liverpool fue incapaz de batir al arquero ruso Matvéi Safónov.

El partido podría haber tomado otra cariz de no haber mediado una salvada del central Marquinhos en el primer tiempo para rechazar un remate a bocajarro de Virgil van Dijk desde el área pequeña. Una acción que el capitán brasileño celebró como si de un gol a favor se tratase.

A pesar de que los locales cercaron el área parisina en el segundo tiempo, el mayor susto para los visitantes llegó mediada la segunda mitad, cuando el árbitro señaló el punto de penal por derribo del central ecuatoriano Willian Pacho sobre el argentino Mac Allister. Aunque la revisión del VAR exige que el contacto no fuera lo suficientemente intenso y la decisión quedó anulada.

Si Salah, en su último partido europeo ante la que ha sido su afición las últimas nueve temporadas, no pudo resultar decisivo, sí lo fue para el PSG otro hombre que saltó desde el banco, Bradley Barcola, cuya participación directa en los dos goles de Dembélé sirvió, quizás, para cerrar el ciclo de Slot en el norte de Inglaterra.

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