Prográmese: Así se jugará la fecha 12 de la Liga Betplay desde este martes hasta el viernes

Con tres compromisos arranca este martes la fecha 12 de la Liga BetPlay, la cual se extenderá hasta el viernes.

Dos de los tres equipos paisas que compiten en el torneo serán locales: el jueves, el Poderoso recibe en el Atanasio Girardot al Junior a partir de las 8:30 de la noche, mientras que Águilas Doradas hará lo propio en el estadio Cincuentenario el viernes a las 4:00 p. m., ante América.

Ambos vienen de ganar como visitantes (2-1 ante Jaguares y 1-0 contra Pereira), lo que les permite mantener opciones matemáticas de clasificación. Sin embargo, el panorama es complejo: los rojos suman 10 puntos y los dorados llegaron a 15 unidades.

El partido más atractivo de la fecha se disputará en Bogotá. En El Campín, Millonarios recibe a un Atlético Nacional que no conoce la derrota en la Liga y busca “sacarse la espina” tras lo sucedido en la Copa Sudamericana.

La jornada iniciará con el duelo Llaneros vs. Cúcuta en Villavicencio, seguido por el enfrentamiento entre Bucaramanga y Once Caldas en el estadio Américo Montanini, de la capital de Santander.