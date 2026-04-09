x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Colombia tendrá tres árbitros en Norteamérica 2026: solo uno será central y no es Wilmar Roldán

El ente rector del fútbol mundial dio a conocer el listado. El juez colombiano no pitaría, de entrada, ningún encuentro. Les contamos.

  • El árbitro bogotano Andrés Rojas tiene 41 años y es uno de los más destacados en el fútbol colombiano, donde el arbitraje ha sido tan cuestionado últimamente. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El árbitro bogotano Andrés Rojas tiene 41 años y es uno de los más destacados en el fútbol colombiano, donde el arbitraje ha sido tan cuestionado últimamente. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
bookmark

La Fifa dio a conocer el listado de 52 árbitros centrales que estarán en el Mundial Norteamérica 2026 este jueves. Entre ellos fue incluido un colombiano. No es Wilmar Roldán, juez antioqueño que es reconocido por muchos como el mejor del país y quien ya lleva más de 1.000 partidos dirigidos.

El elegido por el ente rector del fútbol es el bogotano Andrés Rojas, quien tiene 41 años y suele dirigir partidos en torneos Conmebol y eliminatorias a la Copa del Mundo. En 2025 protagonizó una polémica en duelo Flamengo-Estudiantes que llevó a que el equipo brasileño hiciera una denuncia por la molestia que les generó la expulsión a Gonzalo Plata. Al final, el ente del fútbol suramericano quitó la sanción.

Rojas fue incluido en el listado de jueces centrales más grandes de la historia que a presentado la Fifa para una Copa del Mundo. Entre los elegidos, además, hay seis mujeres. Sin embargo, el hecho de que el árbitro colombiano hiciera parte de los “seleccionados” por el ente rector del fútbol, no implica que vaya a dirigir un partido en el torneo, que se jugará en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año.

¿Por qué el árbitro Andrés Rojas no dirigía “de entrada” en el Mundial?

Andrés Rojas, de acuerdo con lo que le dijo el analista arbitral Jorge Ramírez al programa Jugada Maestra de Ditu, no tiene fija su participación en un encuentro de la Copa del Mundo porque como solo tiene un asistente (el juez colombiano Alexander Guzmán), lo tendrían como reserva ante un eventual problema con otro miembro de un cuerpo arbitral para un partido.

Recordemos que, por ejemplo, en el duelo entre las selecciones de Jamaica y Congo en el repechaje internacional al Mundial que se jugó en México a finales del mes pasado, el central Facundo Tello sufrió una lesión en medio del partido por lo que fue necesario que Darío Herrera, quien fungía como cuarto hombre, terminara de dirigir el encuentro.

Por ese tipo de situaciones y como la Copa del Mundo se disputarán 104 partidos, el ente rector decidió tener en cuenta a varios árbitros de reserva y, eventualmente, el bogotano Rojas podría tener la oportunidad de dirigir. Entre tanto, en el listado preliminar también fue elegido Nicolás Gallo como juez del VAR. Este se ha visto envuelto en varias decisiones polémicas que han incluido el uso de la tecnología en el fútbol colombiano.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Arbitraje
Mundial 2026
Estados Unidos
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida