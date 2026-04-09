Colombia tendrá tres árbitros en Norteamérica 2026: solo uno será central y no es Wilmar Roldán

La Fifa dio a conocer el listado de 52 árbitros centrales que estarán en el Mundial Norteamérica 2026 este jueves. Entre ellos fue incluido un colombiano. No es Wilmar Roldán, juez antioqueño que es reconocido por muchos como el mejor del país y quien ya lleva más de 1.000 partidos dirigidos.
El elegido por el ente rector del fútbol es el bogotano Andrés Rojas, quien tiene 41 años y suele dirigir partidos en torneos Conmebol y eliminatorias a la Copa del Mundo. En 2025 protagonizó una polémica en duelo Flamengo-Estudiantes que llevó a que el equipo brasileño hiciera una denuncia por la molestia que les generó la expulsión a Gonzalo Plata. Al final, el ente del fútbol suramericano quitó la sanción.