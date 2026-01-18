x

La increíble historia de superación detrás del título de Arauca en el Babyfútbol

En su primera corona, no solo levantó el trofeo de campeón en 2026, sino que convirtió el sacrificio colectivo en una lección de lucha, perseverancia y sueños cumplidos.

  Camilo Falcao Botello, goleador del Babyfútbol, elegido el mejor jugador del torneo y campeón con Arauca. FOTO Cortesía los paisitas
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Arauca, el campeón inédito del Babyfútbol 2026, además se llevó los trofeos de Botín de Oro con su goleador Camilo Falcao Botello, la valla menos vencida con Adrien Gerard Beltrán Oliveros (recibió 3 goles) y el reconocimiento a su entrenador Octavio Jaramillo, quien se destacó por su lucha para que estos niños compitieran en la cancha Marte 1.

La historia de Arauca en el Babyfútbol data de dos años, en los cuales arrancó la preparación para estar en el torneo y, según manifestó el técnico, aunque contaron con la ayuda del Inder de Arauca, el dinero para el viaje y el hospedaje no era suficiente. Por eso, en los últimos meses se dedicaron a hacer teletones, colectas en los semáforos y calles de su ciudad, para poder traer a los niños al Babyfútbol.

De esta manera lograron contar con el presupuesto para los 10 primeros días, y aunque en la cancha los animaba e impulsaba a que siguieran buscando las victorias, Octavio, en la soledad de su habitación por la noche, no paraba de pensar:

“¿Qué voy a hacer para pagar los días adicionales?”

Con la ayuda de los pocos padres que viajaron con sus hijos, empezaron a pedir ayuda en la Marte 1 y así recolectaron 2.400.000 de los cinco millones que les faltaban para completar el pago de los días adicionales, pues llegar a la final fue un premio, pero también una preocupación.

Desde la Alcaldía de Tame también les ayudaron a completar los recursos para pagar los días restantes hasta la final.

Por ello, el título de Arauca, además de inédito, tiene una carga emocional y un espíritu de lucha y perseverancia de los niños, padres de familia, entrenadores y todos los que aportaron su grano de arena para que, al final, pudieran gritar: “¡Campeón Arauca, campeón!”

El cuadro de honor de la rama masculina tuvo a Arauca acompañado por Área Chica de Montería (subcampeón), Alianza Antioquia (tercer lugar) y el DIM en cuarto puesto.

En la femenina, el campeón fue Future Soccer de Bogotá, Formas Íntimas se quedó con el subtítulo, mientras que Talento Tolimense fue tercero y Real Pasión de Funza, cuarto.

La goleadora fue Mariana Trujillo Zamora de Talento Tolimense, con 6 goles, y la valla menos vencida quedó en manos de Martina Zabala Bohórquez de Real Pasión de Funza, con un solo tanto recibido.

En el balance final, se registró que en la edición 41 del Babyfútbol Colante se anotaron 372 goles en 156 partidos jugados, para un promedio de 2,38 goles por partido.

El acumulado final en masculino fue de 258 goles en 104 partidos jugados, para un promedio de 2,48 goles por juego, mientras que en el consolidado femenino se anotaron 114 goles en 52 partidos, dejando un promedio de 2,19 goles por compromiso.

De acuerdo con los datos suministrados por la Corporación Los Paisitas, la final del Babyfútbol 2026 registró un ingreso de 1.231 aficionados a la cancha Marte 1, que dejaron un recaudo de $7.386.000, para un acumulado total de $173.838.000, recursos que serán destinados para obras sociales en escuelas de la región que han solicitado ayuda.

Utilidad para la vida