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Video | Nacional recordó a Andrés Escobar en el aniversario número 32 de su fallecimiento

Atlético Nacional publicó en sus redes sociales este 2 de julio un vídeo de 46 segundos donde recuerda a uno de los máximos referentes de la historia del club verde y del fútbol colombiano, Andrés Escobar, quien falleció hace 32 años en 1994.

  • Andrés Escobar en una conferencia de prensa. FOTO: Instagram Nacionaloficial
    Andrés Escobar en una conferencia de prensa. FOTO: Instagram Nacionaloficial
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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“Hay ausencias que el tiempo nunca logra llenar”, así comienza el mensaje del vídeo con el que Atlético Nacional recordó este 2 de julio a Andrés Escobar Saldarriaga, el histórico defensor central del cuadro verde que fue pilar en la obtención de la Copa Libertadores de 1989, en el campeonato local de 1991 y parte fundamental de la generación que devolvió a la Selección Colombia a una Copa del Mundo tras 28 años en 1990.

Sin embargo, el legado de Andrés Escobar trasciende la cancha. Su muerte es quizá algo que se recuerda mucho por lo violenta que fue, empero, el mayor recuerdo de Andrés es el ejemplo que fue de su apodo: “El Caballero del Fútbol”. Un jugador que representó al antioqueño y al colombiano de la mejor manera en un terreno de juego, alguien que, según todos sus excompañeros, era alegre y líder en la misma medida.

Atlético Nacional, el club más laureado de Colombia, fue su casa desde siempre. El Rey de Copas nunca deja pasar de largo las fechas que hacen recordar al eterno #2 de la institución, y este jueves 2 de julio no era la excepción. Este es el vídeo que publicó el Verdolaga por los 32 años del fenecimiento de una de sus más grandes leyendas:

Mientras al hincha verde se le planta una lágrima al recordar a Escobar en este día especial, el club sigue trabajando en lo que será la segunda parte de la temporada 2026, esta vez, de la mano del nuevo entrenador, Lucas González, y de quien para muchos es el mejor defensor central de Nacional en la historia, junto al mismo Andrés, Alexis Henríquez Charales, quien llegará como asistente técnico de Lucas.

Lea también: Oficial: Lucas González es el nuevo técnico de Atlético Nacional, ¿quién lo acompañará?

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