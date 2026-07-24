Medellín logra respaldo internacional por US$550 millones: así serían distribuidos

Medellín podría contar con un importante respaldo financiero internacional para ejecutar parte de las obras que hacen parte de su hoja de ruta durante los próximos años.
Así lo dio a conocer el alcalde Federico Gutiérrez tras sostener una reunión con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, encuentro en el que también participaron el presidente electo Abelardo de la Espriella y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.
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El anuncio contempla una serie de instrumentos financieros que permitirían impulsar proyectos considerados prioritarios para la ciudad, además de asistencia técnica para iniciativas enfocadas en desarrollo económico, sostenibilidad y proyección internacional.
“Se respira un nuevo aire. Tenemos líneas de crédito ya preaprobadas para nuevos proyectos de Medellín”, afirmó el mandatario distrital al presentar los alcances del acuerdo.