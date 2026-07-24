Medellín logra respaldo internacional por US$550 millones: así serían distribuidos

Medellín podría contar con un importante respaldo financiero internacional para ejecutar parte de las obras que hacen parte de su hoja de ruta durante los próximos años. Así lo dio a conocer el alcalde Federico Gutiérrez tras sostener una reunión con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, encuentro en el que también participaron el presidente electo Abelardo de la Espriella y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Lea más: ¡Ojo! Renovarán escaleras eléctricas de dos estaciones del Metro El anuncio contempla una serie de instrumentos financieros que permitirían impulsar proyectos considerados prioritarios para la ciudad, además de asistencia técnica para iniciativas enfocadas en desarrollo económico, sostenibilidad y proyección internacional. “Se respira un nuevo aire. Tenemos líneas de crédito ya preaprobadas para nuevos proyectos de Medellín”, afirmó el mandatario distrital al presentar los alcances del acuerdo.

¿En qué se invertirán las altas sumas?

Uno de los componentes más relevantes de la alianza consiste en una línea de crédito preaprobada de hasta 250 millones de dólares, destinada a respaldar programas y obras estratégicas que la Administración Distrital espera ejecutar durante el tiempo restante del actual gobierno. El objetivo es contar con una fuente de financiación flexible que permita acelerar inversiones en infraestructura urbana, equipamientos públicos y programas de impacto social. El convenio también abre la posibilidad de acceder a otra línea de crédito cercana a los 300 millones de dólares, enfocada exclusivamente en fortalecer el sistema de transporte masivo de Medellín.

Entre las iniciativas priorizadas aparece la expansión de la red del Metro, dentro de la cual se encuentra el futuro Metrocable de San Antonio de Prado, una obra que la Alcaldía proyecta iniciar el próximo año. Según explicó Federico Gutiérrez, estos recursos buscan facilitar la ejecución de uno de los proyectos de movilidad más esperados por los habitantes del suroccidente de la ciudad.

Cooperación internacional sin costo para Medellín

Además del respaldo financiero, la alianza contempla recursos de cooperación técnica no reembolsables por hasta un millón de dólares, los cuales estarán dirigidos a fortalecer distintas estrategias institucionales. Entre ellas figuran programas de internacionalización de Medellín, iniciativas relacionadas con sostenibilidad ambiental, mecanismos innovadores de financiación pública, proyectos de atención a población migrante y acciones encaminadas a consolidar a la ciudad como referente regional en temas de resiliencia y cambio climático. Antes de formalizar este acercamiento, un equipo técnico del organismo multilateral realizó una revisión de la situación financiera del Distrito. Durante esa misión fueron analizados aspectos como la capacidad de endeudamiento, la sostenibilidad fiscal y las alternativas para estructurar futuras operaciones de crédito. Como parte de ese ejercicio, también se estudiaron diferentes mecanismos de financiación que podrían incluir préstamos tradicionales, garantías financieras e incluso la posibilidad de que la CAF participe como inversionista en eventuales emisiones de bonos del Distrito. Entérese: Gobierno de Corea del Sur invertirá 3,5 millones de dólares en Medellín, ¿para qué serán destinados? La propuesta será presentada en septiembre ante el Directorio del banco para continuar con su proceso de evaluación.

Estas serían las obras beneficiadas

Durante las conversaciones, la Administración Distrital presentó un portafolio de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de Medellín. Dentro de las iniciativas figuran: - La modernización del estadio Atanasio Girardot. - La ampliación de infraestructura para Buen Comienzo. - La construcción de nuevos megacolegios. - El desarrollo del Parque Primavera Norte. - El programa Tacita de Plata. - El avance del Metro de la 80. - La expansión del sistema Metro, incluido el Metrocable de San Antonio de Prado. La intención es que estos proyectos puedan acceder a esquemas de financiación internacional que permitan acelerar su ejecución. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Como resultado del encuentro, la Alcaldía de Medellín y la CAF firmaron una declaración de intenciones con la que ambas instituciones ratificaron su compromiso de continuar trabajando conjuntamente en nuevas oportunidades de inversión y cooperación. Bloque de preguntas y respuestas: