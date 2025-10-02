Gerente del Banrep defendió subida de tasas: “Dijeron que generaríamos una recesión, no pasó, pero sí bajó la inflación”

Recientemente el Banco de la República decidió mantener su tasa de intervención en 9,25%. En todo el año, el Emisor solo ha optado por moderar las tasas en una sola ocasión: en abril, cuando pasó del 9,5% al valor actual. El gerente del Banco, Leonardo Villar, defendió la decisión de política monetaria y advirtió que una reducción no sería sostenible.
Villar participó del panel “Colombia en una coyuntura estratégica: crecimiento, confianza y rumbo económico”, en el Congreso de Confecámaras, que se celebra esta semana en Cartagena. En ese espacio, el gerente destacó que a raíz de la fuerte subida de las tasas de interés se ha logrado controlar la inflación.
Para contexto, la variación de precios en el país alcanzó un pico del 13,12% anual en 2022. A corte de agosto, ese mismo indicador es de 5,10% a corte de agosto de este año.
Entérese: Arranca Confecámaras con homenaje a Julián Domínguez: “Siempre he creído que la democracia se defiende con consensos”
Ante, la alta variación que se dio luego de la pandemia, Villar precisó “fue necesario hacer un aumento de las tasas de interés en Colombia como en muchos países del mundo, y no lo he dudado en calificar como doloroso y como difícil políticamente para el banco”, dijo.
La lógica de esa estrategia no es otra que reducir el consumo y, por ende, enfriar la variación de precios que suele dispararse ante la alta demanda.