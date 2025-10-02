“Que los niños tengan mayor capacidad de aprender durmiendo más”: senador explicó el proyecto de ley para que colegios inicien clases a las 7:00 a.m.

El Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca prohibir que los colegios públicos y privados en Colombia inicien su jornada escolar antes de las 7:00 de la mañana.
La iniciativa, que modificaría la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), plantea que las instituciones educativas ajusten sus horarios con el fin de proteger el bienestar físico y mental de los estudiantes y facilitar la organización de las familias.
El proyecto tiene como ponente al senador caldense Guido Echeverri, quien explicó en entrevista con EL COLOMBIANO las motivaciones y alcances de la propuesta que ahora avanza hacia sus dos últimos debates en el Congreso.
Sobre la medida, recalcó que esto “mejoraría el ambiente pedagógico para que los niños tengan mayor capacidad de aprender durmiendo más”.