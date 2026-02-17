Video | Así fue la atípica expulsión del técnico del DIM, Alejandro Restrepo, en Copa Libertadores, ¿el juez decidió bien?

Fue una escena extraña: el entrenador antioqueño Alejandro Restrepo reclamó al juez central del partido del DIM y Liverpool de Uruguay, válido por la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, porque el futbolista charrúa Facundo Barceló, de 32 años, le recargó el cuerpo y lo tumbó después de que un balón saliera de la cancha. Por la acción, los futbolistas del cuadro rojo le reclamaron al central. El cuerpo técnico del Medellín hicieron lo propio con el jugador del cuadro charrúa. El árbitro no vio mucho, ni sabía qué hacer. Lo llamaron del VAR. Se pensó que le iban a mostrar una imagen en la que se viera que el futbolista embistió, sin justa causa, al timonel.

No obstante, lo que el juez vio lo llevó a tomar una decisión distinta a lo que la lógica apuntaba. El entrenador, de acuerdo con la interpretación del árbitro, trató de esconderle el balón al futbolista. En la imagen se vio cómo Restrepo pisó la pelota con la pierna izquierda y después la pateó suave con la derecha, algo que sucede con normalidad en el balompié internacional.

¿Alejandro Restrepo fue bien expulsado?

En la imagen, después, se vio cómo el futbolista del equipo uruguayo tumbó al suelo a Restrepo. Después de ver las tomas en el asistente de video, el central decidió expulsar al técnico del Medellín, que se mostró molesto con la determinación. El timonel, que ha dirigido duelos de Copa Libertadores durante varias ocasiones (cuando dirigió a Nacional, Pereira y Alianza Lima), preguntó a la cuarta jueza el motivo de la sanción, porque no la entendía.

La mujer le explicó. Después se acercó una persona de la logística de Conmebol. Lo enviaron a una cabina ubicada en la parte alta del Parque Víctor Vera, estadio donde se juega el partido. Desde entonces empezó la polémica de si fue o bien expulsado. Las normas emitidas por la Ifab, ente encargado de regular el arbitraje a nivel internacional, les dio razón a los jueces.

Según esa entidad, un técnico puede ser expulsado por entrar al terreno de juego sin permiso, por lanzar objetos como balones, botellas, entre otras cosas, que interfieran en el juego –o por meterse en él–, así como por utilizar equipos de comunicación no permitidos en su zona o tener confrontaciones físicas con alguna persona.