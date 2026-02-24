El futbolista del PSG Achraf Hakimi será juzgado en Francia por violación; piden 15 años de cárcel

El internacional marroquí y jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado en Francia por la violación de una joven en febrero de 2023, según informaron este martes la abogada del jugador y la fiscalía de Nanterre, al norte de la capital francesa.
“Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa”, reaccionó el jugador en X.
“Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, añadió el internacional marroquí de 27 años.
A finales de febrero de 2023, la joven de 24 años (la misma edad entonces que el futbolista) había acudido a una comisaría, donde declaró haber sido violada en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (periferia de París), pero sin realizar denuncia formal.
Explicó que conoció a Achraf Hakimi en enero de 2023 en la red social Instagram y que acudió a su casa en un VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) pedido por el jugador, indicó en aquel entonces una fuente policial.
La mujer afirmó que Hakimi la había besado y que le realizó tocamientos sin su consentimiento antes de violarla, según la misma fuente.
En marzo de 2023, el jugador fue inculpado por violación y puesto bajo control policial.