Personas con camisetas de disidencias de Farc estuvieron en un evento de Iván Cepeda

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda encabezó este lunes 23 de febrero una concentración en Tumaco (Nariño), considerado el segundo puerto más relevante del Pacífico colombiano. La plaza principal del municipio estuvo colmada de simpatizantes, pero se vio opacada por la presencia de varias personas que tenían camisetas con mensajes alusivos a una disidencia de las extintas Farc. Le puede interesar: “El camino que propone Iván Cepeda es el de Cuba y Venezuela”: Paloma Valencia. En medio del evento —al que acudió un número considerable de personas, que expresaron su apoyo al aspirante del Pacto Histórico— algunos asistentes fueron vistos portando camisetas que mencionaban a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Ese grupo es una estructura armada que actualmente sostiene conversaciones de paz con el Gobierno Nacional. La presencia de estas personas vistiendo esas prendas llamó la atención de varios asistentes al evento político.

Según informó La Silla Vacía, esta situación se conoció gracias a las fotografías enviadas por una persona que estuvo en la concentración en Tumaco. Posteriormente, un reportero presente en el lugar corroboró que durante el evento de campaña se observaron camisetas con referencias a esa organización criminal. La CNEB forma parte de las disidencias asociadas a la Segunda Marquetalia, grupo insurgente liderado desde Venezuela por alias Iván Márquez, desertor del Acuerdo de Paz de 2016. Dentro de esa estructura también se encuentran los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, organizaciones que han tenido incidencia en distintas zonas del suroccidente del país. Delegados de esa disidencia participan actualmente en una mesa de diálogo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre los acuerdos a los que han llegado, en marzo está prevista la concentración de sus integrantes y un proceso posterior de dejación de armas, así como la verificación del compromiso de erradicar cerca de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito.

De acuerdo con La Silla Vacía, la campaña del senador recibió las imágenes de las personas con los mensajes de la disidencia. Ante esto, el candidato Cepeda respondió que se encontraba acompañado por miembros de la Policía y que estaban intentando identificar a las personas involucradas. “Estamos verificando de inmediato si es posible ubicarlos, aunque en las fotografías no se distinguen sus rostros porque aparecen de espaldas”, dijo el candidato, quien además afirmó que informó a la Policía que estaba en el lugar la presencia de esas personas. Recientemente, Iván Cepeda fue noticia por la mención suya en los computadores encontrados después del bombardeo que terminó con la baja de alias Raúl Reyes en Ecuador. Su nombre aparece en esos archivos y, aunque él ha insistido en que eso es un montaje, un peritaje de la Interpol concluyó que los archivos no fueron alterados desde que quedaron en manos de las autoridades colombianas.