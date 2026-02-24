Medicina Legal confirma plenamente identidad de restos óseos de Camilo Torres

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, confirmó este martes que los restos óseos analizados en el caso de Camilo Torres permiten identificar plenamente al sacerdote y exguerrillero del ELN.
"El equipo científico y técnico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó las pruebas sobre las muestras óseas entregadas al instituto y se determinó que existe una posibilidad de ochocientas cuarenta y cuatro millones de veces de que las muestras sean del cuerpo de Camilo Torres Restrepo. Por lo tanto, no hay ninguna duda", afirmó Cortés Martínez a 6AMW.