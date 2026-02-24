Medicina Legal confirma plenamente identidad de restos óseos de Camilo Torres

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, confirmó este martes que los restos óseos analizados en el caso de Camilo Torres permiten identificar plenamente al sacerdote y exguerrillero del ELN. "El equipo científico y técnico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó las pruebas sobre las muestras óseas entregadas al instituto y se determinó que existe una posibilidad de ochocientas cuarenta y cuatro millones de veces de que las muestras sean del cuerpo de Camilo Torres Restrepo. Por lo tanto, no hay ninguna duda", afirmó Cortés Martínez a 6AMW.

Desde enero hasta la fecha, el equipo de Medicina Legal realizó un análisis forense exhaustivo sobre los restos y las muestras del padre y la abuela materna de Camilo Torres, la señora Isabel Gaviria Cobaleda. Con base en los resultados obtenidos, dijo el director, se concluyó que existía un 99 % de probabilidad de que las muestras correspondían al padre de Camilo Torres. Este trabajo se llevó a cabo durante casi un mes, periodo en el que el equipo trabajó intensamente para obtener los resultados lo más pronto posible. El director de Medicina Legal explicó que los últimos estudios forenses confirmaron con una certeza de 844 millones a 1 que los restos recuperados en Bucaramanga correspondían a Camilo Torres. Señaló que, aunque la Unidad de Búsqueda había entregado previamente los restos al padre jesuita Javier Giraldo basándose en indicios iniciales y estudios cualitativos, aún faltaban completar los análisis genéticos definitivos con muestras de familiares, incluyendo la madre de Torres.

Cortés reconoció que la entrega anticipada fue “arriesgada” y dependió de un indicio preliminar, pero afortunadamente los estudios posteriores confirmaron la identidad de manera concluyente.

Según Cortés Martínez, la unidad de búsqueda se basó en evaluaciones antropológicas y de indicios, y no contaba con los resultados genéticos completos que ahora corroboran la autenticidad de los restos.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas había entregado hace una semana los restos al padre Javier Giraldo en un acto privado, como parte de una investigación antropológica amplia.

Ese proceso se realizó antes de que se completaran los análisis genéticos finales, con el objetivo de avanzar en la identificación preliminar y el estudio de los restos desde el enfoque forense y antropológico.



Los detalles detrás de la identificación

Desde Medicina Legal dieron a conocer que el proceso de identificación inició en enero de 2016 por orden presidencial. En ese mes se realizó una exhumación en el Panteón Militar del Cementerio Municipal de Bucaramanga en una bóveda marcada como "Cabo 2 Mario B. Cáceres D". Tras estudios de antropología, necropsia y genética, se descartó que los restos pertenecieran a Camilo Torres. Fue por eso que para septiembre de ese mismo año se realizó una exhumación en el Cementerio Central de Bogotá, en la bóveda de la familia Torres Umaña.

Se recuperaron tres cuerpos, logrando obtener un perfil genético masculino de una vértebra. Se trata de Ana Josefa Umaña de Torres (abuela paterna de Camilo Torres), su tío paterno Severo Torres Umaña y su padre biológico Calixto Torres Umaña, como lo menciona Medicina Legal.

El proceso forense, especialmente los análisis de ADN realizados a su abuela y su padre, permitió a Medicina Legal confirmar con un 99,99 % de certeza que los restos óseos recuperados en Bucaramanga correspondían a Camilo Torres.

Fue una tibia de la señora Ana Josefa la que permitió lograr la plena identificación al lograrse un 'match' con el ADN del cura y cofundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional.



El viaje a Cuba y el trabajo con la UBPD

Lo anterior, en parte, fue posible también por otros trabajos forenses adelantados por Medicina Legal. En 2017 se exhumaron en La Habana, Cuba, los restos de Isabel Restrepo de Torres, madre de Camilo. A pesar del pésimo estado de los restos, se obtuvo ADN mitocondrial de un mechón de pelo.

Ella, una incansable en la búsqueda de su hijo Camilo, fue una pieza fundamental para la identificación de Camilo Torres Restrepo, centrada principalmente en la recuperación de su ADN para establecer una línea de referencia materna. El 28 de marzo de 2017, por orden de la Fiscalía y mediante una comisión rogatoria, se realizó la exhumación en la Necrópolis de Cristóbal Colón en La Habana. La bóveda estaba individualizada y marcada con su nombre. El proceso contó con la participación de expertos de ambos países. Al momento de la exhumación, el cuerpo presentaba un pésimo estado de conservación, reseña Medicina Legal. No obstante, se tomaron muestras óseas y un mechón de pelo (que presentaba mejores condiciones macroscópicas) para ser trasladados a Colombia, con el compromiso de devolver los remanentes a Cuba para su posterior reinhumación.

Aunque las muestras óseas estaban demasiado deterioradas para obtener perfiles genéticos mediante métodos convencionales, el análisis del mechón de pelo permitió obtener con éxito un haplotipo de ADN mitocondrial.



