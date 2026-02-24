Llega round final entre Real Madrid-Benfica por Champions: Sin Mou ni Prestianni, pero con Richard Ríos

El Real Madrid recibe este miércoles al Benfica en la vuelta del playoff de la Champions (1-0 en la ida para el conjunto español) sin que se hayan apagado los rescoldos de la denuncia de Vinícius por los insultos racistas que le habría dirigido Gianluca Prestianni en Da Luz.

Sin embargo, la suspensión cautelar infligida el lunes por la UEFA al atacante argentino por haber llamado “mono” al brasileño podría rebajar la tensión y devolver el protagonismo al balón en un choque entre dos clubes que figuran en el palmarés de la máxima competición europea, y que se juegan una plaza en octavos.

Máxime cuando tampoco estará en el feudo merengue el que fuera inquilino del banquillo local entre 2010 y 2013, José Mourinho, actual entrenador de Las Águilas, que fue expulsado en la ida.

Mientras no se descartaba que su antigua afición le atribuyera algún tipo de homenaje, las declaraciones del técnico de 63 años acusando a Vinícius de haber provocado con su baile en la celebración del único tanto del partido no han sentado bien en la “casa blanca”.

Mourinho, que ganó una Liga con los blancos durante sus tres años al mando, dejó una profunda huella en el gigante español en una época de rivalidad especialmente enconada con el FC Barcelona.

Es conocida la admiración por el técnico luso del presidente madridista Florentino Pérez, y persisten los rumores de que Mourinho podría ser contratado la próxima temporada para reemplazar a Álvaro Arbeloa en caso de que el equipo no alcance sus objetivos.

“No podemos poner a la víctima como provocador, nada de lo que ha hecho justifica un acto racista”, denunció hace unos días el entrenador blanco Álvaro Arbeloa, que se autodefine como un gran “mourinhista”.