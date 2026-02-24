x

Llega round final entre Real Madrid-Benfica por Champions: Sin Mou ni Prestianni, pero con Richard Ríos

El encuentro entre Real Madrid y Benfica se celebrará este miércoles desde las 3:00 de la tarde. A esa misma hora, el Galatasaray de Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla buscará sellar su clasificación frente a la Juventus.

  • Richard Ríos viene de jugar los 90 minutos, por la Liga de Portugal, en el triunfo 3-0 ante AVS. También estuvo en campo en la parte final del duelo de ida ante el Real Madrid luego de superar una lesión en el hombro derecho. FOTO: @SLBenfica
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El Real Madrid recibe este miércoles al Benfica en la vuelta del playoff de la Champions (1-0 en la ida para el conjunto español) sin que se hayan apagado los rescoldos de la denuncia de Vinícius por los insultos racistas que le habría dirigido Gianluca Prestianni en Da Luz.

Sin embargo, la suspensión cautelar infligida el lunes por la UEFA al atacante argentino por haber llamado “mono” al brasileño podría rebajar la tensión y devolver el protagonismo al balón en un choque entre dos clubes que figuran en el palmarés de la máxima competición europea, y que se juegan una plaza en octavos.

Máxime cuando tampoco estará en el feudo merengue el que fuera inquilino del banquillo local entre 2010 y 2013, José Mourinho, actual entrenador de Las Águilas, que fue expulsado en la ida.

Mientras no se descartaba que su antigua afición le atribuyera algún tipo de homenaje, las declaraciones del técnico de 63 años acusando a Vinícius de haber provocado con su baile en la celebración del único tanto del partido no han sentado bien en la “casa blanca”.

Lea: Champions define los clasificados a octavos de final: hora y dónde ver los juegos de este martes y miércoles

Mourinho, que ganó una Liga con los blancos durante sus tres años al mando, dejó una profunda huella en el gigante español en una época de rivalidad especialmente enconada con el FC Barcelona.

Es conocida la admiración por el técnico luso del presidente madridista Florentino Pérez, y persisten los rumores de que Mourinho podría ser contratado la próxima temporada para reemplazar a Álvaro Arbeloa en caso de que el equipo no alcance sus objetivos.

“No podemos poner a la víctima como provocador, nada de lo que ha hecho justifica un acto racista”, denunció hace unos días el entrenador blanco Álvaro Arbeloa, que se autodefine como un gran “mourinhista”.

Cuentas pendientes

Quizás para rebajar un poco la tensión y no poner a Mourinho en el ojo del huracán, el Benfica, que contará con el mediocampista colombiano Richard Ríos, anunció el lunes que será su adjunto, Joao Tralhao, quien dé este martes la conferencia de prensa previa al partido.

El partido tampoco dejará la imagen de Vini y Prestianni de nuevo juntos después de la polémica en la ida, cuando tras marcar el único gol del partido, el brasileño lo celebró con un baile a lo que el argentino habría respondido, siempre según la versión de Vinícius, llamándole “mono”.

El controvertido extremo madridista salió corriendo a contar al árbitro el insulto recibido, éste aplicó el protocolo antirracista y el partido estuvo detenido un cuarto de hora, pero al no poderse demostrar la culpabilidad de Prestianni (que se tapó la boca con la camiseta), el argentino pudo continuar sobre el césped.

Pese a todo, tanto Mourinho como Prestianni viajaron este martes a la capital de España. El jugador espera un improbable levantamiento de la medida cautelar... y con el técnico todo es posible.

“No se ha probado nada. Prestianni no es racista, de lo contrario ya no sería jugador del Benfica”, lanzó en el aeropuerto el presidente del club lisboeta Rui Costa.

Más allá de los factores extradeportivos, Real Madrid y Benfica son dos equipos con cuentas pendientes y que se tienen ganas. Será su tercer enfrentamiento en menos de un mes, después del duelo en la última fecha de la fase de liga que cayó de lado luso (4-2), y de la ida del playoff con venganza madridista (1-0).

Ambos clubes protagonizaron la final de la Copa de Europa, antecesora de la Champions, en 1962, con victoria para los lisboetas, que sin embargo han fracasado en sus cinco últimas eliminatorias UEFA contra equipos españoles.

En otros duelos de este miércoles

Será Atalanta, como local, y Borussia Dortmund, los que comiencen este miércoles la decisiva jornada en la Champions.

El cuadro alemán va arriba en la serie 2-0. El partido de vuelta comenzará a las 12:45 p.m.

Por su parte, Galatasaray, con los colombianos Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla entre los convocados, buscará sellar la serie a su favor cuando visite (3:00 p.m.) a Juventus, de Juan David Cabal, expulsado en el duelo de ida, que perdió 5-2.

Entre tanto, Paris Saint-Germain, vigente campeón de la competición, debe confirmar su superioridad desde las 3:00 p.m. frente al Mónaco (3-2 para citarse en octavos con Barcelona o Chelsea.

Siga leyendo: Video | Luis Javier Suárez volvió con golazo en la victoria del Sporting de Lisboa como visitante

Fútbol
Champions League
España
José Mourinho
Vinicius Junior
Richard Ríos
Utilidad para la vida