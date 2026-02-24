Jueza del caso Aguas Vivas no está inhabilitada ni tiene vínculo con abogado defensor

Son escasas las veces que a este periódico le ha tocado rectificar, pero tal vez esta de hoy es la más curiosa de todas.

Todo comenzó el domingo 23 de noviembre cuando en estas páginas se publicó una información titulada: “Jueza del caso Quintero tendría líos por nexo con la defensa”, en la que se sugería una posible inhabilidad de la funcionaria judicial que llevaba el proceso penal conocido como “Aguas Vivas”.

Se trata del caso del megalote en la vía Las Palmas por el cual el exalcalde Daniel Quintero –y otros 11 funcionarios– está siendo juzgados por presunto prevaricato y peculado por apropiación.

Ese domingo se dijo que la juez podría estar inhabilitada porque habría hecho un trabajo de grado con un miembro del bufete de Santiago Trespalacios, que es el abogado defensor de cuatro de los imputados.

Sin embargo, nos equivocamos. La juez de la audiencia del caso Aguas Vivas se llama Paola Dávila Torres, y no como publicamos en ese entonces Elizabeth Vélez Galvis.

La juez Elizabeth sí hizo la tesis, sí había estado al frente del juzgado encargado del caso de Aguas Vivas, pero para el momento de la imputación ya había sido asignada, desde agosto de 2023, a otro despacho judicial en el Valle de Aburrá. Mientras que Paola Dávila, la jefe del despacho judicial que lleva el juicio, no tiene ninguna relación con el bufete del abogado Trespalacios. Es decir, la juez titular no tiene ni tenía ninguna inhabilidad en este caso.

Inmediatamente se publicó la noticia, la juez llamó a advertir el error, el periódico lo reconoció y publicó en la edición del lunes un artículo haciendo la rectificación del caso, dándole incluso espacio a la corrección no solo en las páginas interiores sino en la portada.

¿Por qué incurrimos en el error? En ese entonces explicamos las dos razones. La primera porque en las páginas oficiales de la Rama Judicial aparecía como la titular del despacho 22 penal, Elizabeth Vélez Galvis. A pesar de que, como ya se mencionó, dejó ese despacho desde agosto de 2023. Y por ninguna parte aparece el nombre de Paola Dávila.

Y en segundo lugar porque el periodista que hizo el informe le preguntó antes de publicarla al abogado Trespalacios por el hecho de que Elizabeth Vélez había trabajado en su tesis con el miembro de su bufete Juan David Franco González. Y el abogado Santiago Trespalacios respondió: “Me dice el doctor Juan David que sí realizó la tesis en conjunto, pero no fue por decisión propia, pues no tenían ninguna amistad, sino por sugerencia de la Universidad pues ambos estaban trabajando temas similares”.

Aún más, el abogado Trespalacios profundizó en el tema y dijo entonces que el coautor de la tesis, si bien hacía parte de su firma, solo ejercía en temas relacionados con infancia y no ha había tenido cercanía alguna dentro de este proceso de Aguas Vivas.

En ningún momento, el abogado Trespalacios negó o aclaró que Elizabeth fuera la juez del caso.

Sin embargo, el domingo cuando salió publicada la información, Trespalacios pidió a este medio rectificar e incluso hizo un puente con la juez Vélez Galvis. Lamentamos que el abogado Trespalacios no nos hubiera brindado desde el principio esa información que habría evitado difundir el error.

Pedimos de nuevo disculpas tanto a la juez Elizabeth Vélez Galvis como a la juez Paola Dávila por los inconvenientes que les hayamos podido generar. A nuestros lectores, por supuesto también. Nuestro compromiso es con la verdad y este tipo de errores los tenemos que dejar claros.

Hasta ahí fue nuestra rectificación publicada el lunes 24 de noviembre del año pasado, tanto en impreso como en digital. Y que repetimos hoy atendiendo la orden del Tribunal de publicarla con “visibilidad, prominencia y alcance comparables al de la publicación original sin exigir identidad matemática de espacio”.