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Selección Colombia mayores celebra el aniversario 25 de su mayor logro deportivo: Título de la Copa América

Entidades como la Conmebol también recordaron la hazaña de Colombia y celebraron el logro alcanzado en el estadio El Campín.

  • Los jugadores de la Selección Colombia celebrando el título de la Copa América 2001 que se realizó en el país: Armenia, Pereira, Manizales, Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, como sedes. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Los jugadores de la Selección Colombia celebrando el título de la Copa América 2001 que se realizó en el país: Armenia, Pereira, Manizales, Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, como sedes. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
29 de julio de 2026
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El 29 de julio de 2001 quedó registrado en la historia del fútbol colombiano como el día en el que el país celebró el mayor logro deportivo alcanzado por la Selección Colombia de fútbol, el título de la Copa América.

Un gol del antioqueño Iván Ramiro Córdoba, de cabeza, ante México, fue suficiente para que el país celebrara el título alcanzado en el estadio El Campín, en un torneo disputado en Colombia que contó con la participación de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, México, Honduras y Costa Rica.

Ese torneo no contó con Argentina, país que decidió declinar su participación aduciendo que Colombia no brindaba las condiciones de seguridad para el desarrollo de la competencia que se realizó en los estadios de Armenia, Pereira, Manizales, Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá.

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El equipo dirigido por Francisco Pacho Maturana y Hernán Darío Gómez tenía en su nómina a los arqueros Óscar Córdoba y Miguel Calero, y los jugadores Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes, Roberto Carlos Cortés, Andrés Orozco, Iván López, Óscar Díaz, Jersson González, Fabián Vargas, David Ferreira, Giovanni Hernández, Jhon Restrepo, Juan Carlos Ramírez, Freddy Grisales, Gerardo Bedoya, Mauricio Molina, Elson Becerra, Víctor Hugo Aristizábal, Eudalio Arriaga, Elkin Murillo y Jairo Tigre Castillo.

En esa ocasión, Colombia terminó invicta con seis victorias, con 11 goles a favor y ninguno en contra, para un rendimiento redondo, que lo llevó a tener, además del título, al goleador del torneo, con Víctor Aristizábal con seis tantos, seguido de Paulo Wanchopen de Costa Rica con cinco tantos.

El torneo se disputó entre el 11 y 29 de julio de 2001. y fue la última vez que el torneo se disputó cada dos años, ya que de ahí en adelante se opta por disputarlo cada cuatro años, arrancando en 2004, con la edición disputada en Perú.

De esa Selección campeona ya no están Miguel Calero y Edson Becerra, quienes fallecieron en diciembre de 2012 y enero de 2006, respectivamente.

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Andrés Orozco, Juan Carlos Ramírez, Giovanni Hernández, Roberto Carlos Cortés y Jersson González incursionaron como entrenadores y otros como Óscar Córdoba, Fabián Vargas, Mauricio Molina y Víctor Aristizábal están dedicados a la televisión, con su participación de programas de fútbol.

Ese título, y el subcampeonato mundial de la Selección Colombia femenina Sub-17 en 2022,son los dos resultados más importantes que ha tenido el fútbol colombiano a nivel internacional, en los torneos respaldados por Fifa y Conmebol.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién marcó el gol de la victoria de Colombia en la final de la Copa América 2001?
El defensor antioqueño Iván Ramiro Córdoba anotó el gol del triunfo mediante un remate de cabeza frente a la selección de México.
¿Quién fue el máximo goleador de la Copa América 2001?
El delantero colombiano Víctor Hugo Aristizábal finalizó como el máximo artillero del certamen con seis anotaciones, superando al costarricense Paulo Wanchope, quien marcó cinco.
¿Qué países invitados participaron en la Copa América de Colombia 2001?
Los países invitados por la Conmebol para esta edición fueron México, Costa Rica y Honduras.

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