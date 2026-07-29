Selección Colombia mayores celebra el aniversario 25 de su mayor logro deportivo: Título de la Copa América

El 29 de julio de 2001 quedó registrado en la historia del fútbol colombiano como el día en el que el país celebró el mayor logro deportivo alcanzado por la Selección Colombia de fútbol, el título de la Copa América.

Un gol del antioqueño Iván Ramiro Córdoba, de cabeza, ante México, fue suficiente para que el país celebrara el título alcanzado en el estadio El Campín, en un torneo disputado en Colombia que contó con la participación de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, México, Honduras y Costa Rica.

Ese torneo no contó con Argentina, país que decidió declinar su participación aduciendo que Colombia no brindaba las condiciones de seguridad para el desarrollo de la competencia que se realizó en los estadios de Armenia, Pereira, Manizales, Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá.

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El equipo dirigido por Francisco Pacho Maturana y Hernán Darío Gómez tenía en su nómina a los arqueros Óscar Córdoba y Miguel Calero, y los jugadores Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes, Roberto Carlos Cortés, Andrés Orozco, Iván López, Óscar Díaz, Jersson González, Fabián Vargas, David Ferreira, Giovanni Hernández, Jhon Restrepo, Juan Carlos Ramírez, Freddy Grisales, Gerardo Bedoya, Mauricio Molina, Elson Becerra, Víctor Hugo Aristizábal, Eudalio Arriaga, Elkin Murillo y Jairo Tigre Castillo.

En esa ocasión, Colombia terminó invicta con seis victorias, con 11 goles a favor y ninguno en contra, para un rendimiento redondo, que lo llevó a tener, además del título, al goleador del torneo, con Víctor Aristizábal con seis tantos, seguido de Paulo Wanchopen de Costa Rica con cinco tantos.