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Fiscalía de Bolivia ordenó la captura de Evo Morales por presunto terrorismo y alzamiento armado

El expresidente boliviano complica su situación con la justicia de ese país, que lo solicita tras los bloqueos realizados entre mayo y junio.

  • Evo Morales es solicitado por la Fiscalía tras las denuncias por los bloqueos realizados entre mayo y junio. Foto: Pablo Rivera / AFP
    Evo Morales es solicitado por la Fiscalía tras las denuncias por los bloqueos realizados entre mayo y junio. Foto: Pablo Rivera / AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

29 de julio de 2026
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La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente del país Evo Morales por la presunta comisión de seis delitos, incluidos terrorismo y alzamiento armado., en el marco de los bloqueos establecidos por todo el país durante más de 50 días, en protesta por la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz.

Así lo recoge un escrito del fiscal anticorrupción Brayan Melgar, tras la denuncia presentada a principios de julio por la organización civil conservadora Comité Cívico Pro Santa Cruz, del homónimo departamento boliviano, a la que se ha sumado el Ministerio de Gobierno.

En particular,los delitos por los que se investiga al exmandatario son “alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos”.

La demanda del Comité Cívico Pro Santa Cruz incluye al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva, de acuerdo al diario boliviano 'El Deber'.

Lea también: Gobierno de Bolivia denunció al expresidente Evo Morales por terrorismo, ¿qué pasó?

De acuerdo a un informe presentado a principios de julio por la Defensoría del Pueblo, el “coste” humano de esos bloqueos fueron 22 muertos y 88 heridos, si bien matizó que “se han manejado muchas cifras”, recordando que es la Fiscalía quien debe brindar esta información e iniciar los procesos penales “que corresponden”.

Este caso se remonta a lo sucedido entre mayo y junio, donde en el país andino se registró durante siete semanas protestas callesjeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz, debido a la peor crisis económica en 40 años.

En ese momento La Paz, su vecino El Alto y otras ciudades sufrieron una fuerte escasez de medicamentos, alimentos y combustibles por los cortes. El presidente Paz acabó con las manifestaciones tras decretar el estado de excepción.

No es el primer inconveniente de Morales con la justicia, pues el expresidente se encuentra desde multas de 2024 en la región cocalera del Chapare, centro del país, prófugo de la justicia. Contra él pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de una menor.

Siga leyendo: Ordenan captura del expresidente de Bolivia, Evo Morales, por trata de personas con menores de edad

*Con información de Europa Press y AFP

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿De qué delitos acusa la Fiscalía de Bolivia a Evo Morales?
La Fiscalía investiga a Evo Morales por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado, atentados contra servicios públicos y medios de transporte, asociación delictiva e instigación pública a delinquir. La investigación está relacionada con los bloqueos registrados entre mayo y junio.
¿Por qué la Fiscalía ordenó la detención de Evo Morales?
La orden de detención se emitió dentro de una investigación sobre los bloqueos y protestas que paralizaron Bolivia durante más de 50 días. La Fiscalía considera que existen indicios para investigarlo por varios delitos, aunque el proceso judicial continúa.
¿Qué impacto tuvieron los bloqueos sobre la población boliviana?
Los bloqueos provocaron escasez de medicamentos, alimentos y combustibles en La Paz, El Alto y otras ciudades. El Gobierno puso fin a las protestas tras decretar el estado de excepción.

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