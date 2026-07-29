Hospitales alertan por deuda de $25,7 billones y piden medidas urgentes al nuevo gobierno

El sistema de salud llegará al cambio de gobierno con un panorama financiero que el sector hospitalario considera crítico. La principal alerta está en la cartera que mantienen las EPS con hospitales y clínicas, la cual ya asciende a 25,7 billones de pesos, una cifra que, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) , pone en riesgo la sostenibilidad de los prestadores y hace necesario adoptar medidas urgentes para evitar un mayor deterioro.

Las dimensiones del problema quedaron reflejadas en el más reciente estudio de cartera de la ACHC, construido con información de 232 instituciones prestadoras de salud (IPS). El informe señala que cerca del 60% de las obligaciones corresponde a cartera vencida y que buena parte de esos recursos pendientes proviene de las EPS intervenidas, lo que ha reducido la liquidez de hospitales y clínicas en distintas regiones del país.

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Entre esas entidades, Nueva EPS concentra la mayor preocupación . El análisis muestra que su deuda con las IPS se acerca a los 7 billones de pesos, de los cuales más del 62% está en mora, convirtiéndola en la aseguradora con la cartera más alta dentro del estudio presentado por el gremio.

Ante ese escenario, la ACHC advirtió que una eventual liquidación de Nueva EPS o de otras EPS, sin un mecanismo que garantice el pago de las obligaciones, podría agravar la crisis financiera. El gremio recordó que, según la experiencia de procesos anteriores, cuando una aseguradora entra en liquidación los hospitales y clínicas apenas recuperan entre el 10% y el 15% de las deudas pendientes , pese a que ya asumieron los costos de la atención médica, medicamentos, insumos, dispositivos y el pago del personal.

Precisamente por esa experiencia, una de las principales solicitudes al próximo Gobierno es la creación de un fondo de garantías o mecanismos de insolvencia que permita proteger a las instituciones prestadoras de salud y asegurar el pago de esas obligaciones, evitando que las pérdidas recaigan sobre hospitales y clínicas.

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Las preocupaciones fueron expuestas durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas , donde la ACHC entregó al nuevo Ejecutivo un decálogo de propuestas para enfrentar la coyuntura. Aunque el documento reúne diez recomendaciones, el gremio destacó como prioritarias la puesta en marcha de un plan de choque para mejorar la liquidez del sistema , definir el futuro de las EPS intervenidas , crear mecanismos de insolvencia que protejan a hospitales y clínicas, actualizar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con información más oportuna y fortalecer el giro directo hasta un mínimo del 90% , mediante criterios transparentes para la asignación de los recursos.