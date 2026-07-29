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Hospitales alertan por deuda de $25,7 billones y piden medidas urgentes al nuevo gobierno

Con una cartera vencida que pone en riesgo la prestación de los servicios, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) planteó un decálogo de medidas al nuevo Gobierno para enfrentar la crisis financiera del sistema de salud y garantizar su sostenibilidad.

  • Nueva EPS concentra la mayor deuda con hospitales: supera los $7 billones. Foto: Cortesía
    Nueva EPS concentra la mayor deuda con hospitales: supera los $7 billones. Foto: Cortesía
Saray González Toro
Saray González Toro
29 de julio de 2026
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El sistema de salud llegará al cambio de gobierno con un panorama financiero que el sector hospitalario considera crítico. La principal alerta está en la cartera que mantienen las EPS con hospitales y clínicas, la cual ya asciende a 25,7 billones de pesos, una cifra que, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) , pone en riesgo la sostenibilidad de los prestadores y hace necesario adoptar medidas urgentes para evitar un mayor deterioro.

Las dimensiones del problema quedaron reflejadas en el más reciente estudio de cartera de la ACHC, construido con información de 232 instituciones prestadoras de salud (IPS). El informe señala que cerca del 60% de las obligaciones corresponde a cartera vencida y que buena parte de esos recursos pendientes proviene de las EPS intervenidas, lo que ha reducido la liquidez de hospitales y clínicas en distintas regiones del país.

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Entre esas entidades, Nueva EPS concentra la mayor preocupación . El análisis muestra que su deuda con las IPS se acerca a los 7 billones de pesos, de los cuales más del 62% está en mora, convirtiéndola en la aseguradora con la cartera más alta dentro del estudio presentado por el gremio.

Ante ese escenario, la ACHC advirtió que una eventual liquidación de Nueva EPS o de otras EPS, sin un mecanismo que garantice el pago de las obligaciones, podría agravar la crisis financiera. El gremio recordó que, según la experiencia de procesos anteriores, cuando una aseguradora entra en liquidación los hospitales y clínicas apenas recuperan entre el 10% y el 15% de las deudas pendientes , pese a que ya asumieron los costos de la atención médica, medicamentos, insumos, dispositivos y el pago del personal.

Precisamente por esa experiencia, una de las principales solicitudes al próximo Gobierno es la creación de un fondo de garantías o mecanismos de insolvencia que permita proteger a las instituciones prestadoras de salud y asegurar el pago de esas obligaciones, evitando que las pérdidas recaigan sobre hospitales y clínicas.

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Las preocupaciones fueron expuestas durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas , donde la ACHC entregó al nuevo Ejecutivo un decálogo de propuestas para enfrentar la coyuntura. Aunque el documento reúne diez recomendaciones, el gremio destacó como prioritarias la puesta en marcha de un plan de choque para mejorar la liquidez del sistema , definir el futuro de las EPS intervenidas , crear mecanismos de insolvencia que protejan a hospitales y clínicas, actualizar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con información más oportuna y fortalecer el giro directo hasta un mínimo del 90% , mediante criterios transparentes para la asignación de los recursos.

Además del diagnóstico financiero, el presidente de la ACHC, Juan Carlos Giraldo , anticipó los resultados de un estudio internacional que evaluó 99 sistemas de salud con indicadores correspondientes a 2024. Según explicó, Colombia ocupa el puesto 38 en esa medición. Sin embargo, señaló que el valor del informe va más allá de la posición en el escalafón, pues identifica fortalezas y debilidades del sistema colombiano en aspectos como el talento humano, la financiación, la gobernanza, la fortaleza institucional y la cobertura efectiva , con el propósito de aportar insumos para orientar las decisiones de política pública.

Para el gremio, esos hallazgos demuestran que la discusión sobre el futuro del sistema de salud no puede limitarse a resolver la falta de recursos. La asociación insistió en que las decisiones del próximo Gobierno también deben enfocarse en mejorar los resultados en salud de la población, fortalecer las instituciones y construir consensos que garanticen la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es la EPS que más dinero les debe a hospitales y clínicas?
De acuerdo con el estudio de la ACHC, Nueva EPS es la entidad con la mayor deuda. Su cartera con las IPS se acerca a los 7 billones de pesos, y más del 62 % de esas obligaciones está en mora.
¿Qué puesto ocupa Colombia en el estudio internacional sobre sistemas de salud?
Según el presidente de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, Colombia ocupa el puesto 38 entre 99 sistemas de salud evaluados con indicadores de 2024.
¿Qué pasaría si Nueva EPS entra en liquidación?
La ACHC advirtió que una liquidación sin mecanismos que garantizan el pago de las obligaciones podría agravar la crisis financiera de hospitales y clínicas. El gremio recordó que, en procesos anteriores, los prestadores han recuperado apenas entre el 10 % y el 15 % de las deudas reconocidas.

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