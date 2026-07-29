Se le armó “la gorda” a Argentina: Fifa abrió proceso disciplinario contra jugadores, hinchas y la AFA por comportamiento en el Mundial

La FIFA anunció el miércoles la apertura de un expediente disciplinario contra cuatro argentinos y un español por los incidentes violentos después de la final del Mundial que ganó España ante Argentina (1-0) el 19 de julio en el estadio MetLife.
Tres son futbolistas argentinos, de los cuales Leandro Paredes es el más señalado con tres cargos tras el informe del procurador, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada también son objeto de una apertura de expediente disciplinario. A la lista se suma Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico del seleccionador Lionel Scaloni.