Daniel Siad, acusado de reclutar mujeres para Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en Francia

Daniel Siad, cazatalentos de modelos acusado de reclutar mujeres para el delincuente sexual Jeffrey Epstein, apareció muerto en su domicilio de las afueras de París, un deceso que sacudió este miércoles, 22 de julio, a las denunciantes que reclamaban justicia.
La justicia francesa investigaba al hombre de 69 años tras varias denuncias de mujeres, especialmente por violación. Él negaba las acusaciones y aseguraba que quería ser interrogado para dar su versión de los hechos.
Entérese: Una modelo uzbeka relató a CNN cómo Epstein abusó de ella mientras cumplía condena en Florida
Pero fue hallado muerto el lunes, 20 de julio, en su domicilio en Colombes, al noroeste de París, y la justicia investiga ahora “las causas de la muerte”, indicó la fiscalía de Nanterre, que confirmó una información del diario Le Parisien.