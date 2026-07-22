¿Cuántas tazas de café al día son saludables? Esto dice un nuevo estudio

El café es una de las bebidas psicoactivas más consumidas en el mundo y, aunque la relación entre esta sustancia y la salud del corazón se sigue investigando, un nuevo estudio publicado en la revista Circulation indica que se pueden tomar hasta cinco tazas al día –400 mg de cafeína– sin efectos negativos en la salud.
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De hecho, no solo es seguro, sino que también parece ser beneficioso. Según apuntan los investigadores, su consumo habitual se relaciona con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.
“La cafeína que se obtiene gracias al café es fundamental para la vida cotidiana de millones de personas”, cuenta el primer autor del trabajo e investigador de la Universidad de California, Gregory Marcus. “Nuestros hallazgos revelan que el equivalente a un máximo de 5 tazas al día es seguro, pero que las dosis muy elevadas –vistas en bebidas energéticas– podrían tener consecuencias nocivas”, afirma.
En concreto, estas bebidas estimulantes pueden aumentar el riesgo de sufrir hipertensión arterial o alteraciones en el ritmo cardíaco. Por ello, los investigadores señalan que se necesitan más estudios para comprender el impacto de diferentes sustancias y de su repercusión en grupos de personas.