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Cancillería pidió la renuncia a todos los embajadores antes del 23 de julio

La solicitud fue enviada por el despacho de la ministra de Relaciones Exteriores y responde a una obligación establecida en el Decreto Ley 274 de 2000, ante el fin del periodo presidencial de Gustavo Petro.

  • El correo enviado por la Cancillería solicita a los embajadores presentar su carta de renuncia antes del 23 de julio. Foto: Cancillería / Colprensa / redes sociales
    El correo enviado por la Cancillería solicita a los embajadores presentar su carta de renuncia antes del 23 de julio. Foto: Cancillería / Colprensa / redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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La Cancillería les solicitó a todos los jefes de misión diplomática de Colombia que presenten su carta de renuncia a más tardar el próximo 23 de julio, en cumplimiento de la disposición legal que obliga a los embajadores a poner sus cargos a consideración cuando concluye el periodo constitucional del presidente bajo el cual fueron designados. Sin embargo, lo que llama la atención es que los obligue a presentar su renuncia antes del 7 de agosto.

La instrucción quedó consignada en un correo electrónico enviado el 21 de julio desde el despacho de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, a los embajadores colombianos en el exterior. Este trámite responde a lo establecido en el artículo 91 del Decreto Ley 274 del 22 de febrero de 2000.

Entérese: Laura Sarabia presentó su renuncia como embajadora de Colombia en el Reino Unido y dejará el cargo el 7 de agosto

La Cancillería agradeció la gestión de los diplomáticos y posteriormente, el Ministerio citó de manera textual el artículo 91 del Estatuto de la Carrera Diplomática y Consular, según el cual “los Jefes titulares de las Misiones Diplomáticas deberán presentar renuncia a sus cargos (...) al concluir el período constitucional del Presidente de la República bajo cuyo Gobierno hayan desempeñado su Misión”.

El mismo artículo aclara que, en el caso de los embajadores pertenecientes a la carrera diplomática y consular, la renuncia no implica la pérdida de su condición dentro del servicio exterior ni de los beneficios laborales previstos por la ley.

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Con base en esa norma, la Cancillería pidió que quienes aún no lo hayan hecho envíen una comunicación dirigida al presidente de la República, con copia a la ministra Villavicencio y a la directora encargada de Talento Humano, Eliana Salguero, presentando formalmente su renuncia.

En el mensaje también se precisa que la fecha límite para cumplir con ese requisito es para el jueves 23 de julio. A quienes ya habían remitido su carta de renuncia, la entidad les indicó que podían hacer caso omiso del correo.

Esta solicitud se da a 16 días de la terminación del período presidencial de Gustavo Petro y hace parte del procedimiento previsto en la legislación para el relevo de los embajadores.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Cancillería les pidió la renuncia a todos los embajadores?
Porque el artículo 91 del Decreto Ley 274 de 2000 obliga a los jefes de misión diplomática a presentar su renuncia cuando termina el período constitucional del presidente bajo cuyo gobierno ejercieron el cargo.
¿Los embajadores de carrera también deben presentar la renuncia?
Sí. El Decreto Ley 274 establece que todos los jefes titulares de misión deben hacerlo, incluidos los embajadores de carrera.
¿Quién decidirá qué embajadores continúan en sus cargos?
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, será quien decida qué embajadores continúan en sus cargos, cuáles serán reemplazados y quiénes recibirán un nuevo nombramiento.

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