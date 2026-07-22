Cancillería pidió la renuncia a todos los embajadores antes del 23 de julio

La Cancillería les solicitó a todos los jefes de misión diplomática de Colombia que presenten su carta de renuncia a más tardar el próximo 23 de julio, en cumplimiento de la disposición legal que obliga a los embajadores a poner sus cargos a consideración cuando concluye el periodo constitucional del presidente bajo el cual fueron designados. Sin embargo, lo que llama la atención es que los obligue a presentar su renuncia antes del 7 de agosto.
La instrucción quedó consignada en un correo electrónico enviado el 21 de julio desde el despacho de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, a los embajadores colombianos en el exterior. Este trámite responde a lo establecido en el artículo 91 del Decreto Ley 274 del 22 de febrero de 2000.
Entérese: Laura Sarabia presentó su renuncia como embajadora de Colombia en el Reino Unido y dejará el cargo el 7 de agosto