Cancillería pidió la renuncia a todos los embajadores antes del 23 de julio

La instrucción quedó consignada en un correo electrónico enviado el 21 de julio desde el despacho de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio , a los embajadores colombianos en el exterior. Este trámite responde a lo establecido en el artículo 91 del Decreto Ley 274 del 22 de febrero de 2000.

La Cancillería les solicitó a todos los jefes de misión diplomática de Colombia que presenten su carta de renuncia a más tardar el próximo 23 de julio, en cumplimiento de la disposición legal que obliga a los embajadores a poner sus cargos a consideración cuando concluye el periodo constitucional del presidente bajo el cual fueron designados. Sin embargo, lo que llama la atención es que los obligue a presentar su renuncia antes del 7 de agosto.

La Cancillería agradeció la gestión de los diplomáticos y posteriormente, el Ministerio citó de manera textual el artículo 91 del Estatuto de la Carrera Diplomática y Consular, según el cual “los Jefes titulares de las Misiones Diplomáticas deberán presentar renuncia a sus cargos (...) al concluir el período constitucional del Presidente de la República bajo cuyo Gobierno hayan desempeñado su Misión”.

El mismo artículo aclara que, en el caso de los embajadores pertenecientes a la carrera diplomática y consular, la renuncia no implica la pérdida de su condición dentro del servicio exterior ni de los beneficios laborales previstos por la ley.

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Con base en esa norma, la Cancillería pidió que quienes aún no lo hayan hecho envíen una comunicación dirigida al presidente de la República, con copia a la ministra Villavicencio y a la directora encargada de Talento Humano, Eliana Salguero, presentando formalmente su renuncia.

En el mensaje también se precisa que la fecha límite para cumplir con ese requisito es para el jueves 23 de julio. A quienes ya habían remitido su carta de renuncia, la entidad les indicó que podían hacer caso omiso del correo.

Esta solicitud se da a 16 días de la terminación del período presidencial de Gustavo Petro y hace parte del procedimiento previsto en la legislación para el relevo de los embajadores.

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