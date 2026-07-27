Erick Sang “destrozó” el reloj e hizo historia tras ser el ganador de la Media Maratón de Bogotá 2026

Un ritmo demoledor y una confianza absoluta bastaron para “destrozar” el tiempo del reloj y así poder transformar los 21 kilómetros de la Media Maratón de Bogotá (MMB) de este domingo 26 de julio en un monólogo que sorprendió al mundo del deporte. Le puede interesar: Las colombianas que vendieron postres para cumplir el sueño, y hoy son campeonas del mundo El keniata Erick Sang se adueñó de la edición 2026 de la competencia en la capital del país al cruzar la meta con un tiempo de 1:01:59, imponiendo una nueva marca histórica en el recorrido andino y dejando en evidencia una superioridad abrumadora desde el primer zarpazo de la carrera. Y es que con este tiempo, Sang superó la anterior plusmarca de la Media Maratón de Bogotá, impuesta por su compatriota Geoffrey Mutai en 2011. El récord vencido este domingo estaba en 1 hora, 2 minutos y 20 segundos.

Dominio absoluto en la categoría masculina y cierre de infarto en la rama femenina

Sang no dio margen a la especulación. Desde el silbato inicial detectó la debilidad del lote perseguidor y lanzó un ataque definitivo que le permitió correr en solitario durante casi todo el trayecto. Al cruzar la línea final en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, festejó con ebullición un triunfo que rubricó con total solvencia. “Desde el principio vi la oportunidad y ataqué. Feliz de haber ganado y estar en Colombia”, declaró Sang a AS Colombia. No obstante, en medio de la euforia por el récord, lanzó una frase que reflejó la holgura o destreza con la que corrió frente a sus rivales de turno en Bogotá. “Si hubiera tenido mejor competencia, la hubiera pasado mejor”, afirmó el atleta internacional.

El keniata Erick Sang firmó una exhibición memorable en las calles bogotanas. FOTO: Tomada de redes sociales @erick.sang1 y @focorace_

A diferencia del monólogo masculino, la competencia de las mujeres ofreció un espectáculo apretado que solo se resolvió en el tramo final. La etíope Melal Siyoum apretó el paso en los últimos kilómetros para cruzar la meta en solitario con un registro de 1:12:27, coronándose campeona tras resistir los embates del lote de vanguardia. El podio femenino lo completaron la keniata Gladys Kwamboka —quien quedó solo abajo por cuatro segundos— en el segundo lugar y la etíope Aynalem Desta en la tercera posición.

El orgullo local: Barbosa y Orjuela sacaron la cara

En la representación nacional, Rubén Barbosa firmó la actuación más destacada al ingresar en la novena casilla con una marca de 1:06:16. El atleta colombiano atribuyó su puesto a la disciplina táctica y a un plan de trabajo riguroso. “Me sentí muy bien con la estrategia; cuando llegamos a la séptima, empezamos a apretar. Hice una preparación brutal, 200 kilómetros semanales, muy agradecido con Porvenir y mi equipo”, señaló Barbosa.

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