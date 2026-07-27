Erick Sang “destrozó” el reloj e hizo historia tras ser el ganador de la Media Maratón de Bogotá 2026

Un ritmo demoledor y una confianza absoluta bastaron para “destrozar” el tiempo del reloj y así poder transformar los 21 kilómetros de la Media Maratón de Bogotá (MMB) de este domingo 26 de julio en un monólogo que sorprendió al mundo del deporte.
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El keniata Erick Sang se adueñó de la edición 2026 de la competencia en la capital del país al cruzar la meta con un tiempo de 1:01:59, imponiendo una nueva marca histórica en el recorrido andino y dejando en evidencia una superioridad abrumadora desde el primer zarpazo de la carrera.
Y es que con este tiempo, Sang superó la anterior plusmarca de la Media Maratón de Bogotá, impuesta por su compatriota Geoffrey Mutai en 2011. El récord vencido este domingo estaba en 1 hora, 2 minutos y 20 segundos.