Gabriela Muñoz, la influencer que habría manejado hilos en la Aerocivil del gobierno Petro: tiene el mismo ‘modus operandi’ de Juliana Guerrero

En otro de sus “ventiladores prendidos” contra el gobierno Petro, la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, habló de una joven de solo 20 años llamada Daniela Muñoz. Según dijo Rodríguez en entrevista con Noticias RCN, “en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil” bajo “el mismo modus operandi” de Juliana Guerrero. Guerrero es recordada como la joven a quien Petro quiso nombrar viceministra de Juventudes, pero no pudo por el escándalo de la falsificación de su título profesional en la Fundación de Educación Superior San José. La Fiscalía ya radicó escrito de acusación en su contra por ese caso. A su vez, Guerrero fue hasta este 27 de julio la representante de Petro ante la Universidad Popular del Cesar, y Petro la ha defendido de todos los cuestionamientos en su contra. Guerrero se convirtió en una de las personas de mayor confianza del presidente, al punto de que se habla por aplicaciones de mensajería. A ese eco de Rodríguez se sumó el representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien dijo: “Hay otra Juliana Guerrero que maneja la Aerocivil, porque su familia está por todo lado, manipularon perfiles para hacer nombramientos y tienen a esa entidad en una grave crisis”.

Pero ¿quién es Gabriela Muñoz? Se trata de una influenciadora y estudiante de Derecho a quien se le ha visto acompañando al presidente Petro en varios eventos. Tiene, a su vez, fotos con el presidente en la Casa de Nariño. En sus redes se define como “rebelde con propósito”, militante del Pacto Histórico y “socialdemócrata-progresista”. Cuenta con cerca de 84 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido principalmente político. En una publicación que tiene fijada en su perfil, del 12 de junio de este año, agradece a Petro por recibirla en la Casa de Nariño y habla de un recuerdo que “atesorará toda la vida”, y de Petro como alguien que “le recordó a su abuelo” que le “hablaba de ese líder”. Y le dice al presidente "eres un guerrero, un sobreviviente de la vida y de la historia. Tus palabras, tus enseñanzas y este momento quedarán para siempre en mí. En otra de sus publicaciones, Muñoz se oye en un video en el que habla del presidente “democráticamente electo” Abelardo de la Espriella, ¿se desmarca entonces de la narrativa de fraude electoral que ha expuesto el presidente Petro, sin pruebas?

Según publicó El Tiempo, Muñoz adquirió una carga en la Aerocivil como Auxiliar 1, según la Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025. Pero, según fuentes de esa entidad, por su cercanía con Petro “manejaba los hilos” y escogía a quién nombrar. No hay rastro en Función Pública ni en el SECOP de sus cargos, pero sí existe una resolución mediante la cual su hermano Santiago Muñoz Olaya fue nombrado en la Aerocivil como Auxiliar V. Después de que publicara en sus redes que trabajaría en el Congreso, ese diario revelado que será en la Unidad de Trabajo Legislativo de Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico. Además, el presidente habría recomendado varias hojas de vida para congresistas de su partido, asegurando cupos en cada despacho para “personas de su entera confianza”. ¿Seguirá Muñoz acumulando poder en el progresismo y moviendo hilos del poder político desde su puesto en el Congreso de la República? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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