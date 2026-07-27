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De la Espriella conformará otro ‘Comité de Sabios’ en su gobierno, ¿para qué sirve?

El presidente electo anunció que el grupo será liderado por el empresario del sector textil Arturo Calle.

  • Arturo Calle, empresario colombiano que estará al frente del Comité de Sabios. FOTO: COLPRENSA.
    Arturo Calle, empresario colombiano que estará al frente del Comité de Sabios. FOTO: COLPRENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la conformación de un Comité de Sabios, un ejercicio que Colombia ya ha implementado en dos gobiernos anteriores y cuyos resultados no han sido medidos en términos de impacto real en las políticas implementadas.

“Voy a conformar un Comité de Sabios ad honorem, encabezado por el gran empresario don Arturo Calle, para analizar los grandes desafíos coyunturales, estratégicos y estructurales de la Nación”, informó el abogado este domingo.

El futuro jefe de Estado dijo que “Colombia debe aprovechar la experiencia de empresarios como Arturo Calle, el conocimiento y la sabiduría que tienen esas personas, aprovechar sus ideas, su trabajo, su ejemplo. Arturo Calle y los empresarios que van a conformar ese sanedrín le han aportado mucho al país”.

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En el antiguo Israel, el sanedrín fue un consejo de sabios conformado por 71 personas prominentes de la sociedad, las cuales resolvían cuestiones ligadas a la interpretación de la ley, fungían como tribunales especiales e incluso podían juzgar al rey.

“Ese comité será un espacio permanente de reflexión y consulta para enriquecer las decisiones que el Gobierno habrá de tomar con criterio, con unos colombianos que sin duda son patrimonio de la Nación por todo lo que han aportado”, concluyó.

Esta no es la primera vez que en nuestro país se constituye un grupo similar. En el gobierno de Iván Duque (2018-22) existió la Misión Internacional de Sabios, un grupo de 46 personalidades colombianas y extranjeras, también ad honorem (sin cobro de salario), el cual tenía una función parecida.

Fue creado en 2019, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y su objetivo era “aportar a la construcción e implementación de la política pública en educación, ciencia, tecnología e innovación, así como a las estrategias que deben construir Colombia a largo plazo, de manera escalable, replicable y sostenible”.

Según el anuncio oficial de la Presidencia en ese entonces, la Misión era articulada con la Secretaría Técnica de la Presidencia y en su parte operativa. se integraba con los grupos de investigación de las universidades Javeriana, Eafit, Industrial de Santander, de los Andes, de Antioquia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, del Rosario y la Nacional.

Duque le asignó ocho ejes de discusión e investigación: Tecnologías Convergentes e Industrias 4.0; Energía Sostenible; Biotecnología, Medio Ambiente y Bioeconomía; Ciencias Sociales, Desarrollo Humano y Equidad.

La lista seguía con Industrias Creativas y Culturales; Ciencias Básicas y del Espacio; Océanos y Recursos Hidrobiológicos; y Ciencias de la Vida y la Salud.

Dentro de los integrantes más destacados estaban el científico Rodolfo Llinás, el profesor estadounidense Jean Paul Allain (doctorado en Ingeniería Nuclear) y la oceanógrafa francesa Sabrina Speich.

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Al año siguiente, la Misión le entregó a la Presidencia una hoja de ruta con propuestas para desarrollar políticas en las ocho materias acordadas, aunque no está claro qué tanto de eso implementó el gobierno.

Otro antecedente fue en 1993, Durante el mandato de César Gaviria. En ese momento la Misión de Sabios tuvo 10 integrantes, incluyendo al Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y al laureado científico Manuel Elkin Patarroyo; De dicho consejo también hizo parte Rodolfo Llinás.

Su área de opinión fue muy similar: asuntos de educación, tecnología, salud, energía sostenible y recursos naturales.

Por lo pronto se desconoce qué otras personas integrarán el comité que propuso De la Espriella, además del anunciado empresario de la industria textil, Arturo Calle.

Al igual que en las misiones de sabios del pasado, al ser un grupo ad honorem, el Gobierno no está obligado contractualmente a incorporar sus sugerencias al plan de desarrollo.

Lo interesante será saber si esto se quedará en un mero ejercicio académico, o sí servirá para ejecutar políticas especiales.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es el Comité de Sabios que anunció Abelardo de la Espriella y cuál será su función?
El Comité de Sabios será un grupo de expertos que asesorará al Gobierno de manera ad honorem, es decir, sin recibir salario. Según el presidente electo, será un espacio permanente de reflexión y consulta para analizar los principales desafíos coyunturales, estratégicos y estructurales del país, con el propósito de enriquecer la toma de decisiones del Ejecutivo.
¿Quién liderará el Comité de Sabios del gobierno de Abelardo de la Espriella?
El comité estará encabezado por el empresario Arturo Calle. El presidente electo destacó su trayectoria empresarial y afirmó que busca aprovechar la experiencia, el conocimiento y las ideas de empresarios que, a su juicio, han hecho aportes importantes al desarrollo de Colombia. Hasta el momento no se han revelado los nombres de los demás integrantes.
¿Colombia ya ha tenido comités o misiones de sabios en gobiernos anteriores?
Sí, la Misión Internacional de Sabios creada durante el gobierno de Iván Duque en 2019 y la Misión de Sabios de 1993, durante la presidencia de César Gaviria. Ambas reunieron expertos nacionales e internacionales para formular recomendaciones sobre temas estratégicos para el país.

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