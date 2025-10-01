“El deporte debe estar excluido de cualquier tipo de discriminación”: Emiliana Castrillón tras fallo de la Corte

Hace más de un año, Emiliana Castrillón Jaramillo, vivió uno de los episodios más duros de su vida, cuando la Liga Antioqueña de Voleibol le impidió seguir compitiendo con el Politecnico Jaime Isaza Cadavid en el torneo de la Liga.
Desde entonces, inició un proceso legal con el fin de obtener el derecho de competir como lo venía haciendo desde hace una década y este miércoles su proceso salió a su favor, por orden de la Corte Constitucional, que la respaldó en su derecho al deporte, la recreación y la actividad física.