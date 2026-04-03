Emiliana Arango busca ser la cuarta colombiana en ganar el título de Copa Colsanitas, ya está en semifinales

La antioqueña Emiliana Arango ahora tiene todo el peso sobre sus hombros, ya que es la única raqueta nacional con vida en la Copa Colsanitas, tras su victoria ante norteamericana Varvara Lepchenko y la eliminación de Camila Osorio.
Arango venció con parciales de 6-4 y 6-3 a la norteamericana, por los cuartos de final de la Copa Colsanitas que se disputa en Bogotá, con una efectividad de su primer servicio de un 78%, ganando el 71% de los puntos con ese primer servicio, con un ace y dos dobles faltas.