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Emiliana Arango busca ser la cuarta colombiana en ganar el título de Copa Colsanitas, ya está en semifinales

La antioqueña a la ganadora del duelo entre Panna Udvardy (Hungría) y Katarzyna Kawa (Polonia) para conocer su rival de este sábado.

  • Emiliana Arango volvió a ganar en Bogotá y ya está en semifinales de la Copa Colsanitas que se disputa en la cancha de Colsubsidio. FOTO GETTY
    Emiliana Arango volvió a ganar en Bogotá y ya está en semifinales de la Copa Colsanitas que se disputa en la cancha de Colsubsidio. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
03 de abril de 2026
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La antioqueña Emiliana Arango ahora tiene todo el peso sobre sus hombros, ya que es la única raqueta nacional con vida en la Copa Colsanitas, tras su victoria ante norteamericana Varvara Lepchenko y la eliminación de Camila Osorio.

Arango venció con parciales de 6-4 y 6-3 a la norteamericana, por los cuartos de final de la Copa Colsanitas que se disputa en Bogotá, con una efectividad de su primer servicio de un 78%, ganando el 71% de los puntos con ese primer servicio, con un ace y dos dobles faltas.

Ahora, la antioqueña que necesitaba volver a retomar la confianza para ganar partidos y buscar títulos que le sumen puntos vitales para regresar al top-100, disputará este sábado la semifinal con la ilusión de confirmarse en el duelo del domingo para buscar el título.

Emiliana espera luchar para que el título se quede en casa, y convertirse en la cuarta nacional en ganarlo, tras lo hecho por Fabiola Zuluaga (1999, 2002, 2003 y 2004), Mariana Duque en 2010 y Camila Osorio en 2021, 2024 y 2025.

En otros resultados del día, en el juego de argentinas, Jazmín Ortenzi (que venía de eliminar a Camila Osorio), venció a su compatriota Julia Riera con parciales de 6-7(5), 6-3, 6-2 y avanzó a la semifinal de la Copa Colsanitas Colsubsidio.

De otro lado, Marie Bouzkova (República Checa) no se dejó sorprender de Darja Semenistaja (Letonia) y la venció con parciales de 6-1, 7-5 para clasificar por segunda vez a las semifinales en Bogotá.

De esta manera, la argentina Ortenzi se medirá a Marie Bouzkova, este sábado en una de las semifinales, mientras que Emiliana está esperando a la ganadora del duelo entre Panna Udvardy (Hungría) y Katarzyna Kawa (Polonia), que será su rival en semifinales.

Las semifinales se jugarán luego de las 10:00 de la mañana, se espera que los organizadores confirmen el horario preciso, tras el duelo entre Udvardy y Kawa que cierra la jornada de este viernes.

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