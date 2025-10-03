x

Egan y Nairo lideran representación de Colombia en el Giro de Emilia

La clásica italiana llega este sábado a su edición 108. Por motivos de seguridad pública la organización de la prueba excluyó al equipo Israel Premier Tech.

    Egan Bernal viene de ganar etapa en la Vuelta a España. FOTO: AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

03 de octubre de 2025
bookmark

Egan Bernal y Brandon Rivera (Ineos), en un gran estado de forma tras participar en la Vuelta a España y el reciente Mundial en Kigali; así como Nairo Quintana (Movistar), lideran la armada de Colombia en el Giro de Emilia, prestigiosa clásica italiana que llega este sábado a su edición 108.

La prueba de 199,2 kilómetros, con salida en Mirandola y llegada en San Luca (Bolonia), contará con la presencia de ocho representantes nacionales.

Además de los corredores ya mencionados, en el Team Movistar también competirán Kevin Castillo, Diego Pescador y Éiner Rubio; y por Astana actuarán Sergio Higuita y Santigo Umba.

La competición, cuya edición de 2024 fue ganada por el esloveno Tadej Pogacar, es una prueba ProSeries, el segundo nivel de competición después del World Tour, y sirve como ensayo general para el último monumento del año, el Giro de Lombardía, que se disputará el 11 de octubre.

La carrera termina con la emblemática subida al santuario de la Virgen de San Luca, no lejos del centro histórico de Bolonia.

El trazado incluye cuatro puertos de montaña, siendo el Monzuno el más exigente: aproximadamente 9,1 km al 5,2 % de inclinación media.

En el tramo final, los corredores deberán completar un circuito de 9 km con rampas que llegan hasta el 18 % en la conocida curva “Orfanelle”.

Sin la formación Israel Premier Tech

La formación ciclista Israel Premier Tech, blanco de manifestaciones propalestinas durante la Vuelta a España, fue excluida de Emilia, como lo reseñó AFP, “por razones de seguridad pública”.

“Israel Premier Tech no estará lamentablemente en la salida de nuestra carrera. Hemos tenido que tomar esta decisión por razones de seguridad pública”, explicó Adriano Amici, presidente de GS Emilia.

“El ambiente está muy enrarecido, hay demasiados peligros tanto para los corredores de Israel Tech como para los demás. Con nuestro circuito final, que se tiene que recorrer cinco veces, las posibilidades de que la carrera sea perturbada son muy grandes”, justificó Amici.

“Es una decisión que lamento tener que tomar desde un punto de vista deportivo, pero desde un punto de vista de la seguridad pública, no tenía otra opción”, añadió.

Temas recomendados

Deportes
Ciclismo
Colombia
Europa
Italia
Nairo Quintana
Egan Bernal
