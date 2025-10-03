Egan y Nairo lideran representación de Colombia en el Giro de Emilia

Egan Bernal y Brandon Rivera (Ineos), en un gran estado de forma tras participar en la Vuelta a España y el reciente Mundial en Kigali; así como Nairo Quintana (Movistar), lideran la armada de Colombia en el Giro de Emilia, prestigiosa clásica italiana que llega este sábado a su edición 108.

La prueba de 199,2 kilómetros, con salida en Mirandola y llegada en San Luca (Bolonia), contará con la presencia de ocho representantes nacionales.

Además de los corredores ya mencionados, en el Team Movistar también competirán Kevin Castillo, Diego Pescador y Éiner Rubio; y por Astana actuarán Sergio Higuita y Santigo Umba.

La competición, cuya edición de 2024 fue ganada por el esloveno Tadej Pogacar, es una prueba ProSeries, el segundo nivel de competición después del World Tour, y sirve como ensayo general para el último monumento del año, el Giro de Lombardía, que se disputará el 11 de octubre.