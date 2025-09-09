Egan se unió a la larga lista de colombianos ganadores de etapa en la Vuelta a España

La victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España se convirtió en la número 39 de un corredor colombiano en esta competencia. El primero fue Antonio Agudelo en 1985.
En el listado aparecen nombres como Pacho Rodríguez, Félix Cárdenas, Santiago Botero y Miguel Ángel López con tres triunfos. Junto a ellos, Lucho Herrera, Fabio Parra, Alberto Camargo, Oliverio Rincón, Esteban Chaves, Nairo Quintana y Juan Sebastián Molano, quienes tienen dos celebraciones.
Y ahora, Egan llegó al grupo en el que están Antonio Agudelo, Carlos Gutiérrez, Omar Hernández, Néstor Mora, Martín Farfán,Julio César Cadena, Ángel Yesid Camargo, Víctor Hugo Peña, Leonardo Duque, Winner Anacona, Sergio Higuita y Rigoberto Urán.