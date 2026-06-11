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Polémica en la Casa Blanca: Trump montó un ring de la UFC para su cumpleaños

Una jaula de la UFC en el corazón del poder estadounidense, así ordenó Donald Trump para festejar sus 80 años este 14 de junio.

  • Donald Trump ha mostrado desde años atrás su pasión por el boxeo y ahora por las artes marciales mixtas. FOTO AFP
    Donald Trump ha mostrado desde años atrás su pasión por el boxeo y ahora por las artes marciales mixtas. FOTO AFP
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó montar un enorme ring de peleas de la UFC, en el Jardín Sur de la Casa Blanca, con motivo de su cumpleaños 80 el 14 de junio.

Desde el pasado 26 de mayo, los medios de comunicación constataron que las grúas levantaron enormes arcos metálicos desde en preparación para el evento de Ultimate Fighting Championship (UFC).

“Estamos teniendo una gran pelea. Nunca volverá a suceder, nunca había sucedido antes”, dijo Trump en un acto en el Despacho Oval, rodeado por cuatro de los luchadores que participarán.

Trump también mostró una imagen del llamado Octágono, el ring de la UFC de ocho lados que tendrá a la Casa Blanca como telón de fondo.

El magnate dice que 4.500 personas podrán ver el evento en el lugar, y que hasta 100.000 personas podrán verlo gratis en pantallas instaladas afuera de la Casa Blanca.

Se espera medidas de seguridad estrictas para este evento, que se celebrará al aire libre, tras una serie de incidentes recientes en los que se ha visto implicado Trump.

Lea: Trump envió nuevo mensaje de apoyo a De la Espriella: “Como presidente, tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia”

Trump es un aficionado de la UFC que ha asistido a una serie de peleas, ganándose el favor de su base de seguidores, compuesta en su mayoría por hombres jóvenes. Este grupo demográfico fue clave en las elecciones de 2024.

El evento fue bautizado como “UFC Freedom 250”, por las celebraciones del 250º aniversario de la independencia Estados Unidos este año.

Se realizará en el Día de la Bandera, fecha que coincide con el cumpleaños de Trump.

Pero el evento ha generado sorpresa, tanto por su costo como por el hecho de celebrarse en el histórico jardín de la Casa Blanca, lugar que ha sido escenario de algunos de los momentos más notables de la historia presidencial estadounidense.

La empresa matriz de la UFC dijo en febrero que organizar la pelea costará al menos 60 millones de dólares, pero que esperaba recuperar alrededor de la mitad en patrocinios corporativos y otras fuentes.

La Casa Blanca afirmó que la UFC está pagando la totalidad del costo.

“No se está utilizando dinero de los contribuyentes”, señaló un funcionario de la Casa Blanca a la AFP.

Sin embargo, el evento llega en un momento en que Estados Unidos está enfrascado en la guerra con Irán, lo que ha hecho que los precios del petróleo y el costo de vida para los estadounidenses se disparen.

Español Topuria encabeza la velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca

El español Ilia Topuria, doble campeón mundial de la UFC (Ultimate Fighting Championship), volverá al octágono para la pelea estelar de la velada de artes marciales mixtas del 14 de junio en la Casa Blanca.

La UFC, principal promotora de este deporte en Estados Unidos, dio a conocer la noche del sábado su cartelera para este evento, que forma parte de las festividades del 250 aniversario de la Independencia estadounidense.

Desde su regreso a la presidencia en 2025, Trump ha asistido regularmente a peleas de la UFC, una pasión que data de antes de su regreso a la Casa Blanca, además de ser amigo y aliado de Dana White, jefe de esta organización.

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Para abrillantar el evento más destacado de su historia, White se decantó por el esperado retorno del carismático Topuria, invicto en los 17 combates de su trayectoria.

El Matador, también de nacionalidad georgiana, enfrentará al estadounidense Justin Gaethj por la unificación del cinturón de peso ligero de la UFC (155 libras - 70,3 kg), dentro en un cartel de seis peleas.

“Es el momento adecuado para él y para Justin Gaethj, y debería ser explosivo”, dijo White en el anuncio, realizado durante la velada UFC 326 en Las Vegas.

La vuelta de El Matador

Poco después, el luchador hispanogeorgiano reaccionó en sus redes sociales publicando el cartel de su pelea contra Gaethje y el texto “18-0” en referencia a su objetivo de lograr su 18ª victoria, por cero derrotas en el UFC.

A finales de 2025, Topuria anunció que dejaba temporalmente de combatir para concentrarse en el proceso judicial de divorcio de la que hasta entonces había sido su esposa, la venezolana Giorgina Uzcategui.

En el combate co-estelar, el brasileño Alex Pereira tratará de convertirse en campeón de una tercera división pugnando frente al francés Cyril Gane por el cinturón interino de peso completo.

Topuria, de 29 años, no se sube al octágono desde junio de 2025, cuando conquistó el cinturón vacante de los pesos ligeros.

Esa noche Topuria noqueó al brasileño Charles Oliveira en sólo dos minutos y 27 segundos del primer asalto en Las Vegas.

Precisamente, el sábado Oliveira derrotó por decisión unánime de los jueces al estadounidense Max Holloway y se convirtió en el cuarto luchador de la historia de la UFC con el cinturón BMF, un título honorífico que recompensa al peleador más carismático y espectacular, más allá de las divisiones por peso.

En febrero de 2024, Topuria se convirtió en el primer campeón de UFC de nacionalidad española al vencer al australiano Alexander Volkanovski y coronarse con el título de peso pluma (-65,8 kg).

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