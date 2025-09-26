x

El antioqueño Sebastián Castaño ganó la séptima etapa del Clásico RCN

Sebastián Castaño triunfó en Pereira luego de estar en fuga, junto a Rodrigo Contreras y Daniel Hoyos, unos 190 km. El boyacense Diego Camargo defendió el liderato. El domingo, en Cali, se conocerá el sucesor de Kevin Castillo en el trono del Clásico RCN.

    Sebastián Castaño, de 28 años, celebró este viernes en Pereira durante la séptima etapa del Clásico RCN. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA-CICLISMO EN LÍNEA
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 11 horas
El antioqueño Sebastián “El Secre” Castaño (Team Sistecrédito) se impuso este viernes en la séptima etapa del Clásico RCN, de 201.6 kilómetros entre Villamaría y Pereira, donde el boyacense Diego Andrés Camargo (Team Medellín) se mantuvo en el liderato.

En el recorrido ondulado luego de pasar por Manizales, Supía, Riosucio, Anserma, Viterbo y La Virginia, Castaño, quien estuvo en fuga unos 190 kilómetros al lado del caldense Daniel Hoyos (100 % Huevos-Alcaldía de Manizales) y el cundinamarqués Rodrigo Contreras, mostró fuerza, inteligencia y poderío en los metros finales para ganar al sprint ante los dos hombres que lo acompañaron en su aventura.

“El jueves fue un día muy difícil (se terminó en Manizales tras pasar por el Alto El Sifón, a 4.100 metros sobre el nivel del mar). Ha sido lo más duro que he vivido desde que estoy sobre la bicicleta, incluso más frío que cuando competí en Europa. Estuve derrumbado, pero ahora salí con mucha determinación, sabía la preparación que tenía para este Clásico”, comentó Castaño, que nació en Támesis hace 28 años y quien venía de ganar fracción en la reciente Vuelta a Colombia.

“Subiendo a Riosucio entré en la fuga, y al final me encontré con Rodrigo Contreras, que estaba bastante fuerte. Me aproveché de todo eso, del desespero de los demás rivales, y sabía que tenía ese puntico para ganar la etapa”, agregó el vencedor, quien cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 52 minutos y 34 segundos. A esa misma diferencia lo escoltaron Contreras y Hoyos.

El grupo del líder Camargo arribó a 2.04. Este último, quien prácticamente desde que se bajó la bandera del recorrido contó con el respaldo de Óscar Fernández, aventaja en la general a Wilson Peña (Sistecrédito) por 39 segundos. Tercero, a 4.44 minutos, es Javier Jamaica (NU Colombia).

“Se esperaban, desde el comienzo, ataques de todos los equipos, pero supimos controlarlos. Se tuvo inconvenientes, entre ellos un pinchazo, pero se salvó la jornada. Ya queda menos camino rumbo a ese sueño de ganar el Clásico”, comentó Camargo.

Este sábado, en la octava fracción, se disputarán 135.9 kilómetros entre Pereira y Buga, jornada ideal para embaladores.

Así quedó la séptima etapa del Clásico RCN-2025

7ª, Villamaría-Pereira

1. Sebastian Castaño 4:52.34

2. Rodrigo Contreras m.t.

3. Daniel Hoyos m.t.

4. Juan Zuluaga a 1.48

5. Diego Camargo a 2.04

6. Javier Jamaica m.t.

7. Wilson Peña m.t.

8. Estiven García m.t.

9. Róbinson López m.t.

10. Yeison Reyes m.t.

Clasificación general

1. Diego Camargo 28:12.59

2. Wilson Peña a 39s.

3. Javier Jamaica a 4.44

4. Yeison Reyes a 5.16

5. Estiven García a 6.38

6. Rodrigo Contreras a 6.46

7. Didier Chaparro a 6.56

8. Óscar Fernández a 9.19

9. Yesid Pira a 10.25

10. Daniel Hoyos a 11.29

