Diego Camargo ganó la sexta etapa del Clásico RCN y es el nuevo líder

El boyacense Diego Camargo fue un titán este jueves en la sexta etapa del Clásico RCN, de 168.1 km entre Venadillo (Tolima) y Manizales, donde se convirtió en nuevo líder y dio un paso importante para convertirse en nuevo campeón de la prestigiosa carrera del ciclismo colombiano. Wilson Peña (Sistecrédito) también dio batalla y entró en el segundo lugar. Por su parte, uno de los grandes favoritos al triunfo, Rodrigo Contreras (NU), quien venía de ser campeón de la Vuelta a Colombia, vivió un día complejo y cruzó a 8.54 minutos del vencedor.
Lea aquí: Mariana Pajón lanza programa para apoyar deportistas antioqueños rumbo a los Olímpicos de Los Ángeles