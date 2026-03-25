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Habló la defensa del futbolista Nicolás Rodríguez tras denuncia por presunto abuso sexual

La denuncia por presunto abuso sexual contra el futbolista Nicolás Rodríguez abrió un nuevo frente en el caso, mientras avanza la investigación y Atlético Nacional lo aparta del equipo, el jugador respondió a las acusaciones a través de su defensa.

  • Defensa de Nicolás Rodríguez: “Las acusaciones no se ajustan a la realidad” tras denuncia por presunto abuso sexual. Foto: Manuel Saldarriga / redes sociales @nicolas_rodriguez_8
    Defensa de Nicolás Rodríguez: “Las acusaciones no se ajustan a la realidad” tras denuncia por presunto abuso sexual. Foto: Manuel Saldarriga / redes sociales @nicolas_rodriguez_8
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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Mientras la denuncia por presunto abuso sexual contra Nicolás Rodríguez Calderón, jugador de Atlético Nacional, sigue en investigación, su abogado Luis Felipe Henríquez del Castillo emitió un comunicado en su defensa, a través de las redes sociales del futbolista.

Rechazamos de manera enfática la denuncia interpuesta contra nuestro representado por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir”, afirmó el defensor, asegurando que tras un análisis preliminar de los hechos y de los elementos de prueba disponibles, las acusaciones no reflejan la realidad de lo sucedido.

Entérese: Investigan denuncia contra jugador vinculado a Atlético Nacional por presunto abuso sexual

Henríquez del Castillo subrayó que Rodríguez ha mantenido “una conducta personal y profesional ejemplar a lo largo de su carrera” y expresó su confianza en que “su buen nombre será restablecido ante los estrados judiciales”. Además, pidió a la opinión pública respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, evitando juicios paralelos antes de que la justicia se pronuncie.

El abogado también aclaró que la estrategia de defensa no busca, bajo ninguna circunstancia, revictimizar ni menoscabar la lucha histórica por los derechos de las mujeres. “Rechazamos cualquier forma de violencia de género, pero el respeto a estos derechos no es incompatible con la exigencia de un debido proceso y la búsqueda de la verdad real en un proceso penal”, precisó.

Rodríguez, de 21 años, fue apartado temporalmente de las actividades de Atlético Nacional mientras avanza la investigación. La denuncia fue presentada el 19 de marzo de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto caso ocurrido el 15 de marzo en Rionegro (Antioquia). Según la víctima, los hechos ocurrieron luego de un encuentro social donde, afirma, perdió su capacidad de resistencia.

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El club confirmó que activó sus protocolos internos y reafirmó su compromiso con la solidaridad hacia la denunciante, al tiempo que respeta el debido proceso y la presunción de inocencia. “Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional”, indicó Nacional.

Henríquez del Castillo concluyó que su representado está a disposición de la Fiscalía y las autoridades competentes, y que su equipo jurídico ya trabaja en el recaudo de material probatorio que, según asegura, demostrará que Nicolás Rodríguez no cometió conducta punible alguna.

“Informamos que este equipo jurídico ya se encuentra trabajando en el recaudo de material probatorio contundente que demostrará, más allá de cualquier duda razonable, que nuestro representado no ha cometido conducta punible alguna. Agotaremos todas las instancias legales para desvirtuar los señalamientos en su contra”, señaló el abogado. “Nuestro compromiso es con la transparencia y el esclarecimiento expedito de estos hechos”, cerró.

Siga leyendo: Atlético Nacional no suelta la cima y está a tres puntos de asegurar su clasificación: así va la Liga

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué acusan a Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional?
El futbolista es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, tras hechos reportados el 15 de marzo de 2026 en Rionegro, Antioquia.
¿Cuál es la situación actual de Nicolás Rodríguez en el club?
Atlético Nacional decidió apartar temporalmente al jugador de 21 años de todas las actividades del equipo profesional mientras avanzan las investigaciones judiciales y se aplican los protocolos internos de la institución.

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