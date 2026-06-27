David Alonso logró su segunda pole consecutiva en el Mundial de Moto2

En apenas una semana, David Alonso consiguió lo que no había podido alcanzar en sus primeras 30 carreras en Moto2: dos pole positions consecutivas en el Campeonato Mundial de Motociclismo.

El piloto colombiano confirmó este sábado, en el circuito de Assen, en Países Bajos, que su adaptación a la categoría intermedia avanza a gran velocidad, logrando que su nombre ya figure entre los principales protagonistas del campeonato.

Tras sorprender hace ocho días en Brno, República Checa, el representante del Team Aspar volvió a ser el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de los Países Bajos. Con un registro de 1.35,236, marcado en su segunda vuelta lanzada, superó a los españoles Alberto Ferrández, quien cronometró 1.35,407, e Izan Guevara (Blu Cru Pramac Yamaha), que finalizó tercero con 1.35,426.

El resultado confirma el excelente momento del hispanocolombiano, quien viene de lograr el segundo lugar en el Gran Premio de la República Checa y ahora buscará convertir esta nueva pole en su primera victoria dentro de la categoría.

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Antes de la clasificación, Alonso ya había advertido las exigentes condiciones que presentaba el trazado de Assen.

“Las altas temperaturas hacen que el motor corra menos, y eso hace que pierdas alguna décima en la recta. Además, también había menos agarre y era complicado confiar en el neumático trasero. Hay que tratar de dar el máximo en cada situación”, explicó.

El piloto también destacó el reto técnico que representa uno de los escenarios más tradicionales del Mundial.