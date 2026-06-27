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David Alonso logró su segunda pole consecutiva en el Mundial de Moto2

La carrera del Gran Premio de los Países Bajos en Assen iniciará este domingo a las 5:15 a. m. hora de Colombia.

  • El colombiano David Alonso atraviesa el mejor momento de su temporada en Moto2. Este domingo buscará su primera victoria en la categoría. FOTO: X-TEAM ASPAR
    El colombiano David Alonso atraviesa el mejor momento de su temporada en Moto2. Este domingo buscará su primera victoria en la categoría. FOTO: X-TEAM ASPAR
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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En apenas una semana, David Alonso consiguió lo que no había podido alcanzar en sus primeras 30 carreras en Moto2: dos pole positions consecutivas en el Campeonato Mundial de Motociclismo.

El piloto colombiano confirmó este sábado, en el circuito de Assen, en Países Bajos, que su adaptación a la categoría intermedia avanza a gran velocidad, logrando que su nombre ya figure entre los principales protagonistas del campeonato.

Tras sorprender hace ocho días en Brno, República Checa, el representante del Team Aspar volvió a ser el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de los Países Bajos. Con un registro de 1.35,236, marcado en su segunda vuelta lanzada, superó a los españoles Alberto Ferrández, quien cronometró 1.35,407, e Izan Guevara (Blu Cru Pramac Yamaha), que finalizó tercero con 1.35,426.

El resultado confirma el excelente momento del hispanocolombiano, quien viene de lograr el segundo lugar en el Gran Premio de la República Checa y ahora buscará convertir esta nueva pole en su primera victoria dentro de la categoría.

Lea: Primer podio para David Alonso este año en Moto2, la victoria se le escapó en la última curva

Antes de la clasificación, Alonso ya había advertido las exigentes condiciones que presentaba el trazado de Assen.

“Las altas temperaturas hacen que el motor corra menos, y eso hace que pierdas alguna décima en la recta. Además, también había menos agarre y era complicado confiar en el neumático trasero. Hay que tratar de dar el máximo en cada situación”, explicó.

El piloto también destacó el reto técnico que representa uno de los escenarios más tradicionales del Mundial.

“Es un circuito en el que tienes que bailar mucho con la moto porque hay cambios de dirección muy rápidos. Quiero seguir buscando los límites en cada sesión y dar el cien por cien en cada vuelta. Hemos conseguido poner todo en su sitio para que funcionase y por fin estamos viendo los resultados”, agregó.

En la clasificación general del campeonato, el español Manuel González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) continúa al frente con 166,5 puntos, seguido por Izan Guevara, con 115. Alonso, por su parte, ocupa la quinta posición con 91 unidades, una campaña que refleja su constante crecimiento en Moto2 después de haberse consagrado campeón del mundo de Moto3 en 2024. Sus dos poles consecutivas y el reciente podio en Brno ratifican que el colombiano ya dejó atrás el periodo de adaptación y empieza a consolidarse como uno de los pilotos llamados a pelear de manera habitual por las primeras posiciones.

Siga leyendo: ¡Con sed de revancha! David Alonso dominó los entrenamientos libres de Moto2 en Países Bajos tras ser segundo en Chequia

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