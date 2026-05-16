Así fue la trabajada clasificación de David Alonso en Cataluña, ¿cuando y cómo ver la carrera?

Con un clima favorable y su moto Kalex con los ajustes necesarios tras los problemas eléctricos sufridos el pasado viernes 15 de mayo con el vehículo, David Alonso largó la clasificación 1 (Q1), con el objetivo de ganarse una de las primeras cuatro casillas y pasar a Q2.
El colomboespañol logró ser el tercer mejor clasificado de la Q1 a falta de 7 minutos cuando hicieron la primera parada a boxes.
Al final, consiguió meterse por “la ventana” a la Q2. Finalizó la primera prueba del sábado 16 de mayo en la cuarta posición a 0.125 milésimas de Luca Lunetta.