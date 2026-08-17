“La patria está de pie”: De la Espriella lanzó Plan Milagro de reconstrucción tras terremoto

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia tendría un costo cercano a $30 billones, de acuerdo con una primera estimación técnica de las pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. El dato fue revelado por el presidente Abelardo De La Espriella durante una alocución televisada este lunes festivo, en la que entregó un balance de la emergencia y anunció el inicio de un Plan Milagro de reconstrucción para las ciudades más afectadas. En su diagnóstico, el primer mandatario explicó que de los $30 billones estimados de manera preliminar, aproximadamente $24,5 billones corresponderían a afectaciones en edificaciones, mientras que otros $5,5 billones estarían relacionados con daños en infraestructura.

El presidente explicó que el cálculo deberá actualizarse conforme los equipos desplegados en las regiones terminen de verificar los daños en viviendas, infraestructura y demás instalaciones afectadas. “Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información”, señaló el mandatario. Sobre el plan de reconstrucción, De la Espriella señaló haberle encomendado al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la formulación de un Plan Milagro con ese objetivo. La instrucción, explicó, es que ese plan una al Gobierno Nacional con los constructores, el sector financiero, las aseguradoras y los gobernadores y alcaldes de todo el territorio, para trabajar al unísono por esa reconstrucción. “Invito a todos los empresarios de la construcción a trabajar unidos por Colombia, codo a codo con el Estado, con el gobierno, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas. Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, expresó. A renglón seguido, el primer mandatario también hizo un llamado a los todos los alcaldes y gobernadores a trabajar unidos, sin que las políticas o las ideologías interfieran. “Invito también a cada gobernador y a cada alcalde a sumarse sin reservas. Aquí no hay colores políticos. Aquí no hay ideología. Hay una sola bandera y es la bandera de Colombia. Este no es un esfuerzo del gobierno solamente, es el esfuerzo de toda la patria unida. Todos debemos poner porque la patria la reconstruimos entre todos”, agregó.

Balance de afectaciones sigue creciendo

En su alocución de este lunes, el presidente también actualizó las cifras de la emergencia y recordó que, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ya son 450 municipios de 15 departamentos afectados, lo que equivale aproximadamente a una tercera parte del país. El balance entregado por el Gobierno contabiliza 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Además, más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas. En materia de vivienda, el reporte contabiliza 26.945 casas destruidas y más de 127.557 averiadas, mientras que también se han identificado daños en 285 centros de salud y más de 2.838 establecimientos educativos. A estas afectaciones se suman daños en carreteras, puentes y otras instalaciones indispensables para las comunidades.

Valle del Cauca y Risaralda concentran el mayor impacto humano

El Valle del Cauca y Risaralda concentran las consecuencias humanas más graves de la emergencia. En el Valle del Cauca se reportan 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos. En Risaralda, el balance registra 104 personas fallecidas, 565 heridas y 61 desaparecidas.

El Gobierno enfatizó que estas cifras continúan siendo preliminares y que los equipos territoriales mantienen la verificación de la información antes de consolidar nuevos balances. Aunque el Chocó no concentra el mayor valor absoluto de pérdidas, el presidente destacó que este departamento presenta la afectación proporcional más alta entre los territorios evaluados. Por esta razón, De La Espriella reiteró la necesidad de establecer un plan orientado no solo a responder a la emergencia actual, sino también a atender las necesidades históricas de esta región. “Es hora de reconstruir al Chocó y de hacerlo bien entre todos”, afirmó el mandatario. El Gobierno señaló que la recuperación no termina con la llegada de alimentos, agua, medicamentos y otros suministros a las capitales departamentales. El siguiente desafío será trasladar esas ayudas hasta municipios, corregimientos y veredas, especialmente en las zonas donde las carreteras y las comunicaciones resultaron afectadas. Asimismo, De La Espriella le pidió a gobernadores y alcaldes fortalecer la coordinación con los consejos territoriales, la Fuerza Pública, los organismos de socorro y las organizaciones sociales.

La instrucción es establecer rutas claras, prioridades verificables y mecanismos de seguimiento para garantizar que las ayudas lleguen a las familias damnificadas. El presidente reconoció que una de sus principales preocupaciones es que las comunidades afectadas puedan quedarse sin alimentos debido a las dificultades de acceso.

138 rescatistas extranjeros apoyan la emergencia

Mientras comienza a tomar forma la etapa de recuperación, las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas mientras exista la posibilidad de encontrar sobrevivientes. Colombia cuenta con 138 rescatistas extranjeros, entre ellos 24 estadounidenses, 32 ecuatorianos y 82 israelíes, quienes trabajan de manera coordinada con los equipos nacionales. La sala de crisis nacional permanece activa las 24 horas y los ministros y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo continúan desplegados en los territorios. La administración nacional también destacó la movilización de ciudadanos, empresarios y organizaciones para atender a las familias damnificadas. La primera dama, Ana Lucía Pineda, lidera la campaña “Colombia un solo corazón”, mediante la cual se han recolectado y enviado cientos de toneladas de alimentos, agua, medicamentos, ropa, elementos de aseo y materiales. A esta labor se han sumado miles de voluntarios, médicos, enfermeros, bomberos, policías, soldados, empresarios y ciudadanos que han aportado tiempo, vehículos, recursos y conocimientos.

Para el Gobierno, esta respuesta solidaria será fundamental para enfrentar la magnitud de la reconstrucción.

Un mensaje de unidad y de solidaridad con las víctimas

Durante su intervención de este lunes, De la Espriella expresó su solidaridad con las víctimas del terremoto, recordando que el mismo ocurrió cuando apenas comenzaba su primer día hábil al frente de la nación. “Me dirijo a ustedes con el corazón apretado, pero con el alma firme”, manifestó el mandatario, asegurando que, aunque el desastre provocó un profundo dolor en el país, Colombia mantiene su capacidad para afrontar la emergencia y atender a las personas afectadas.

“La tierra tembló, pero Colombia no se quebró”, afirmó el presidente. Durante su mensaje, el mandatario dedicó unas palabras a las personas que perdieron la vida y a sus familiares. Señaló que mantiene en sus oraciones a los cientos de compatriotas fallecidos y pidió fortaleza para quienes enfrentan la pérdida de un ser querido. “Encomiendo a Dios en mis oraciones constantes las almas de los cientos de compatriotas que han perdido la vida”, expresó. El presidente reconoció además la dimensión del impacto emocional provocado por la tragedia. Según dijo, ninguna palabra puede compensar completamente la ausencia de un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa, un hermano o un amigo. En ese sentido, reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que cuentan con el acompañamiento del Gobierno Nacional. “A todos los dolientes de las víctimas les reitero mi solidaridad personal, la cercanía de todo el Gobierno Nacional y el abrazo de una nación que no los abandonará”, sostuvo. El jefe de Estado también puso el foco en las personas que resultaron heridas y en quienes todavía buscan a familiares desaparecidos tras el terremoto.

De la Espriella afirmó que permanece pendiente de la situación y que su atención está concentrada durante las 24 horas del día en las consecuencias de la emergencia. “Pienso y me ocupo directamente las 24 horas del día en los miles de heridos”, señaló. El mandatario también mencionó a las personas que continúan buscando a un familiar desaparecido, una de las situaciones más complejas que enfrentan las comunidades afectadas por el movimiento telúrico. A esto se suma la situación de las familias que perdieron sus viviendas y de quienes enfrentan la posibilidad de perder el sustento construido durante años de trabajo.

Decenas de miles de familias enfrentan pérdidas

El presidente destacó que las consecuencias del terremoto van más allá de los daños materiales inmediatos. Miles de hogares quedaron afectados y numerosas personas enfrentan incertidumbre frente a su futuro económico. “Estoy pensando todo el tiempo en las decenas de miles de familias que perdieron su vivienda y de aquellos que contemplan la pérdida del trabajo de toda una vida”, afirmó.