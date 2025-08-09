Daniel Galán no pudo ante Jannik Sinner, número uno de la ATP en el Masters de Cincinnati

El colombiano Daniel Galán no pudo ante el dominio de Jannik Sinner, número uno de la ATP; quien mostró sus credenciales en su debut, para avanzar a segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. El italiano de 23 años se impuso con un doble 6-1 sobre el colombiano Daniel Galán (144) en el triunfo más rápido (59 minutos) de su carrera en el circuito profesional. Fue además su victoria 22 consecutiva en pistas duras, una racha que empezó tras perder en septiembre la final de Pekín ante su gran rival, el español Carlos Alcaraz.

El campeón defensor anticipó su dominio absoluto con un primer set de 26 minutos, en el que ganó un 92% (11/12) de los puntos y concretó en dos de tres pelotas de quiebre. “Estoy muy feliz porque no es fácil jugar aquí”, destacó. “Sentí que mi servicio estaba bien por momentos pero hay cosas para mejorar”. El flamante vencedor en Wimbledon valoró su triunfo en el calor de Cincinnati (Ohio), en cuya tercera ronda enfrentará al canadiense Gabriel Diallo (35).

Galán, de 29 años, no pudo responder después de un primer set arrollador y permitió el tercer quiebre del italiano temprano en la segunda manga. Sinner, además, extendió a ocho la racha de triunfos consecutivos desde el título en Wimbledon ante Alcaraz y a 38 las victorias ante rivales fuera del Top 50.

Varias sorpresas en la jornada

Por otra parte, el undécimo preclasificado, Casper Ruud, perdió por 6-7 (5/7), 6-4 y 6-2 ante el francés Arthur Rinderknech. El noruego (13) fue víctima de 34 errores no forzados y perdió su servicio en cuatro ocasiones, sin poder detener la remontada de su adversario, número 70 del ranking.

“Me mantuve agresivo durante todo el partido”, dijo Rinderknech sobre su debut. “No puedes dejar que Casper empiece a dictar el juego. Sabía que tendría que correr mucho”. El séptimo favorito, Holger Rune, ganó su primer partido por 7-5 y 7-6 (7/5) al ruso Roman Safiullin (80) y se enfrentará ahora al estadounidense Alex Michelsen, que derrotó al francés Corentin Moutet (44) por 3-6, 6-3 y 6-4. El griego Stefanos Tsitsipas, en tanto, derrotó al húngaro Fabián Marozsan por 7-6 (7/3) y 6-2. “Tenía que estar muy bien preparado, es un jugador que es agresivo en su juego”, valoró el ex número tres mundial. “No había espacio para dudas, estuve claro con mi plan de trabajo y la ejecución fue fantástica”. En la tercera ronda, Tsitsipas enfrentará al francés Benjamín Bonzi (63), quien dejó en el camino a Lorenzo Musetti (10), octavo favorito, en una de las primeras sorpresas del torneo, por 5-7, 6-4 y 7-6 (7/4).