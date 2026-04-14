En dos días, Colombia ya se colgó seis medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La delegación colombiana que disputa en Panamá los Juegos Suramericanos de la Juventud empezó a sumar medallas, en los dos días de competencia ya ajusta tres oros e igual número de bronces, en disciplinas como la lucha y el tenis de mesa. Las medallas doradas fueron ganadas por las luchadoras Valery Rubio y Alejandra Serrano, mientras que el tenimesista Sebastián Bedoya, fue otro de los que se subió a lo más alto del podio, para entonar el Himno Nacional en territorio panameño. Rubio venció a la ecuatoriana Sherly Meza, mientras que el bronce fue para la brasileña Laura Vieira, en los 43 kilogramos en la modalidad de libre.

Luego el turno fue para Serrano quien se quedó con el oro tras vencer a la local Mía Arrocha, mientras que el bronce fue para la brasileña Laynne Ferrerira, en los 57 kilogramos. En el tenis de mesa, Bedoya venció en la final al peruano Keiji Takeda para quedarse con el oro y las medallas de bronce fueron para el venezolano Juan González y el brasileño Davi Fujii. También en tenis de mesa, pero en la rama femenina el país sumó un bronce con Ana Gómez. El oro fue para la venezolana Dakora Ferrer, la plata para Lana Ozeiki de Brasil y el otro bronce también para una brasileña Isabel Amorim.