x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En dos días, Colombia ya se colgó seis medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Valery Rubio, Alejandra Serrano y Sebastián Bedoya ganaron los oros para el país en lucha y tenis de mesa.

  • Sebastián Bedoya uno de los ganadores de medalla de oro por Colombia en los Juegos Suramericanos de la Juventud. FOTO CORTESÍA COC
    Sebastián Bedoya uno de los ganadores de medalla de oro por Colombia en los Juegos Suramericanos de la Juventud. FOTO CORTESÍA COC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

La delegación colombiana que disputa en Panamá los Juegos Suramericanos de la Juventud empezó a sumar medallas, en los dos días de competencia ya ajusta tres oros e igual número de bronces, en disciplinas como la lucha y el tenis de mesa.

Las medallas doradas fueron ganadas por las luchadoras Valery Rubio y Alejandra Serrano, mientras que el tenimesista Sebastián Bedoya, fue otro de los que se subió a lo más alto del podio, para entonar el Himno Nacional en territorio panameño.

Rubio venció a la ecuatoriana Sherly Meza, mientras que el bronce fue para la brasileña Laura Vieira, en los 43 kilogramos en la modalidad de libre.

Luego el turno fue para Serrano quien se quedó con el oro tras vencer a la local Mía Arrocha, mientras que el bronce fue para la brasileña Laynne Ferrerira, en los 57 kilogramos.

En el tenis de mesa, Bedoya venció en la final al peruano Keiji Takeda para quedarse con el oro y las medallas de bronce fueron para el venezolano Juan González y el brasileño Davi Fujii.

También en tenis de mesa, pero en la rama femenina el país sumó un bronce con Ana Gómez. El oro fue para la venezolana Dakora Ferrer, la plata para Lana Ozeiki de Brasil y el otro bronce también para una brasileña Isabel Amorim.

Los otros bronces del país fueron para Cherian Nieva, en los 75 kilogramos y Juan Sevilla (60 kilogramos). Nieva superó al paraguayo Samuel Acevedo; mientras que Sevilla hizo lo propio contra el boliviano Héctor Pacheco.

El otro colombiano en la competencia era David Morales, quien terminó quinto en la categoría de los 51 kilogramos.

El medallero general de la competencia la domina Venezuela con cinco oros, tres platas e igual número de bronces.

Brasil es segundo con 3-3-7 y Argentina tercero con 3-2-1. Colombia es cuarto con 3-0-3.

Temas recomendados

Deportes
Juegos Suramericanos
Tenis
Lucha
Panamá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida