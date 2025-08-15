Colombia dominó el ciclismo de pista de los Panamericanos Junior en Asunción

El ciclismo le siguió entregando alegrías a Colombia en los Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Asunción. Este viernes, en las cuatro pruebas que se disputaron en el velódromo del Parque Olímpico de la capital paraguaya, los dirigidos por el antioqueño John Jaime González impusieron talento al vencer en todas ellas: en la mádison y el keirin, ambas ramas. Con el nivel y superioridad exhibido por los corredores nacionales, se confirmó el talento y futuro en esta modalidad del pedal, en la cual se obtuvo el título de la especialidad con nueve medallas de oro y tres de plata.

En la mádison femenina, Colombia, con dos figuras que ya hasta les dan batalla a corredoras de élite, la antioqueña Luciana Osorio y la santandereana Natalia Garzón se apoderaron del primer lugar al sumar 57 puntos. La dupla de Chile fue segunda con 49 y la de Venezuela, tercera, con 22. Luciana había ganado presea dorada en ómnium y plata en persecución equipos; Garzón también triunfó en la contrarreloj de la modalidad de ruta, con la que el país se estrenó en el medallero de la segunda edición de estas justas.

Stefany Cuadrado logró su tercero oro en los Panamericanos. FOTO X-CORTESÍA FEDECICLISMO

En la mádison hombres, los paisas Miguel Ángel Marín, de El Carmen de Viboral, y Jerónimo Calderón, de Copacabana, ganaroon con 85 puntos sobre México (57) y Brasil (19). En el keirin damas se hizo el 1-2 con Stefany Cuadrado (11,119 segundos) y Marianis Salazar (11,358). Ambas, en su orden, también habían dominado la velocidad individual. Stefany, quien nació hace 19 años en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, sumó tres preseas de oro en el certamen continental.