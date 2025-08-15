Colombia dominó el ciclismo de pista de los Panamericanos Junior en Asunción

El ciclismo le siguió entregando alegrías a Colombia en los Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Asunción.
Este viernes, en las cuatro pruebas que se disputaron en el velódromo del Parque Olímpico de la capital paraguaya, los dirigidos por el antioqueño John Jaime González impusieron talento al vencer en todas ellas: en la mádison y el keirin, ambas ramas.
Con el nivel y superioridad exhibido por los corredores nacionales, se confirmó el talento y futuro en esta modalidad del pedal, en la cual se obtuvo el título de la especialidad con nueve medallas de oro y tres de plata.