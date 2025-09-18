Colombia se corona campeón anticipado en el Mundial de Patinaje faltando dos días de competencia

La tarde del 18 de septiembre en Beidaihe, China, volvió a teñirse de amarillo, azul y rojo. Los colombianos sintiéndose dueños de la pista, alcanzaron anticipadamente su título mundial número 22 en patinaje de velocidad y el decimoquinto de manera consecutiva.
No se trató de una casualidad ni de un golpe de suerte, sino de la continuidad de una historia que lleva más de tres décadas escribiéndose con nombres, medallas y hegemonías que parecen no tener fin.
En los 10.000 metros puntos de la categoría mayores varones, el nombre del bumangués Jacobo Mantilla volvió a brillar y dominó con potencia y estrategia para quedarse con el oro.