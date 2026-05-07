Circuito Pony Malta, la nueva apuesta que traerá lo mejor del automovilismo con el duelo de los Montoya en Barranquilla

El próximo 16 de agosto, la capital del Atlántico será la sede del “Circuito Pony Malta”, un festival de automovilismo sin precedentes que surge de una alianza estratégica entre Bavaria, la Alcaldía de Barranquilla y la dinastía Montoya. Le puede interesar: Henry Cubides lidera en la European Le Mans Series: ¿cuándo vuelve a correr? Este evento busca transformar la percepción de los deportes a motor en Colombia, llevando la adrenalina de las pistas a un formato masivo y cercano a la ciudadanía, por lo que el asfalto de Barranquilla se prepara para recibir un hito en la historia deportiva del país.

El reto “Montoya vs. Montoya”, como principal novedad

El eje central y momento más esperado de la jornada será el enfrentamiento denominado “Montoya vs. Montoya”. En un formato de contrarreloj, Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya, actual piloto de la Fórmula 2, se medirán en la pista para definir quién marca el mejor tiempo. “Colombia siempre ha tenido talento y pasión por el automovilismo, pero hacía falta acercar este deporte a la gente de una manera real. Este evento es muy especial porque no solo vamos a vivir el automovilismo de cerca, sino que también vamos a ver un momento único: competir con mi hijo en una contrarreloj frente a todo el país”, sostuvo.

Padre e hijo protagonizarán un duelo contrarreloj que promete paralizar a la ciudad y marcar un nuevo estándar en eventos deportivos de talla internacional en el país. FOTO: Cortesía

Este duelo no solo representa una competencia técnica de alto nivel, sino el encuentro entre el legado consolidado y el futuro del automovilismo nacional. Sobre esta experiencia, Juan Pablo Montoya destacó la relevancia de abrir espacios para la afición. “Para mí, más allá de la competencia, es un orgullo enorme ver el talento y la disciplina que Sebastián ha construido, y poder compartir la pista con él en este momento es algo que nunca imaginé vivir así. Este evento de Pony Malta es una oportunidad para que Colombia vuelva a soñar en grande con este deporte”, expresó.

Una alianza por la innovación en el deporte nacional

La ejecución de este festival es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, involucrando a la Alcaldía de Barranquilla y a Páramo LAB. La iniciativa coincide con la renovación de imagen de Pony Malta, marca que ha integrado a Sebastián Montoya como embajador para simbolizar la continuidad de los campeones locales. Sergio Rincón, presidente de Bavaria, destacó el propósito social de la marca detrás de esta apuesta. “Este festival no solo es un evento, es una declaración de lo que creemos como marca: que el deporte tiene el poder de inspirar generaciones. Con Pony Malta, la bebida de campeones, hemos acompañado a los colombianos durante más de siete décadas con nuestra energía nutritiva, y hoy queremos seguir impulsando esos sueños. Circuito Pony Malta es la materialización de ese compromiso”, afirmó Rincón.

Barranquilla como vitrina internacional

Para la administración local, el evento funciona como una plataforma de validación para futuras competencias de escala global. El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, enfatizó la importancia de este respaldo empresarial y deportivo para el desarrollo regional. “Estamos seguros de que se encenderá nuevamente la llama del automovilismo en el país, lo cual representa un gran paso para que Barranquilla sea, próximamente, sede de eventos como la IndyCar y la Fórmula 1. Barranquilla sigue consolidándose como una ciudad capaz de albergar grandes competencias que dinamizan el deporte, la cultura y el turismo”, afirmó.