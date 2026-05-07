Circuito Pony Malta, la nueva apuesta que traerá lo mejor del automovilismo con el duelo de los Montoya en Barranquilla

El próximo 16 de agosto, la capital del Atlántico será la sede del “Circuito Pony Malta”, un festival de automovilismo sin precedentes que surge de una alianza estratégica entre Bavaria, la Alcaldía de Barranquilla y la dinastía Montoya.
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Este evento busca transformar la percepción de los deportes a motor en Colombia, llevando la adrenalina de las pistas a un formato masivo y cercano a la ciudadanía, por lo que el asfalto de Barranquilla se prepara para recibir un hito en la historia deportiva del país.